"В принципе исключено": В Совфеде объяснили, почему "торг" американцев по СНВ-3 не уместен

В Совете Федерации прокомментировали требования американцев внести некоторые новые виды вооружения в СНВ-3. Часть из перечисленного находится в разработке. В Совфеде объяснили, почему "торг" США тут не уместен.

"В заявлении Госдепа, насколько я могу судить, перечисляются все возможные виды нового российского оружия, в том числе находящиеся в стадии разработки и не принятые на вооружение. А такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные разработки, будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем", - цитирует РИА Новости председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.

Напомним, в США рассказали, при каких условиях могли бы продлить договор СНВ-3, ограничивающий разработку стратегических наступательных вооружений. В Вашингтоне хотят, чтобы туда вошли и новые виды оружия, которые раньше не подпадали под действие договора. В результате в список должны войти вооружённый ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования. При этом в США уверены, что договор должен распространяться не только на Россию, но и на Китай. Американцы заявили, что только так удастся избежать "гонки вооружений" в будущем.