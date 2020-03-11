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"В принципе исключено": В Совфеде объяснили, почему "торг" американцев по СНВ-3 не уместен

11 марта 2020, 01:35  •  79 • В мире
В Совете Федерации объяснили, почему Россия никогда не будет обсуждать внесение своего вооружения типа подводного аппарата на ядерной тяге "Посейдон" в СНВ-3. В список не могут попасть вооружения в стадии разработки и ещё не принятые на вооружение. Это "в принципе исключено", пояснили в Совфеде.
В Совете Федерации прокомментировали требования американцев внести некоторые новые виды вооружения в СНВ-3. Часть из перечисленного находится в разработке. В Совфеде объяснили, почему "торг" США тут не уместен.
"В заявлении Госдепа, насколько я могу судить, перечисляются все возможные виды нового российского оружия, в том числе находящиеся в стадии разработки и не принятые на вооружение. А такого рода ограничения, распространяемые на ведущиеся, но не завершенные разработки, будь то российские или американские, в принципе исключены и не подлежат обсуждению ни сейчас, ни в будущем", - цитирует РИА Новости председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева.
Напомним, в США рассказали, при каких условиях могли бы продлить договор СНВ-3, ограничивающий разработку стратегических наступательных вооружений. В Вашингтоне хотят, чтобы туда вошли и новые виды оружия, которые раньше не подпадали под действие договора. В результате в список должны войти вооружённый ядерным оружием подводный аппарат на ядерной тяге "Посейдон", крылатая ракета на ядерной тяге с ядерным вооружением и баллистическая ракета воздушного базирования. При этом в США уверены, что договор должен распространяться не только на Россию, но и на Китай. Американцы заявили, что только так удастся избежать "гонки вооружений" в будущем.

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