"В преддверии российских санкций?": Американцы затариваются бензином. В ход идут даже пакеты

Случай с запасливой американкой в Сети назвали не только курьёзным, но и опасным, тем более, что один из пакетов не выдержал "заправки" и лопнул. Даму это нимало не смутило, она просто достала ещё один пакет и упаковала в него треснувший.

Видео забавного инцидента собрало уже тысячи комментариев. Большинство сходятся на том, что женщину, скорее всего, соблазнила низкая акционная цена на бензин, а большого количества канистр с собой у неё не было.

Но версию с санкциями также отбрасывать не стоит, замечают американские пользователи, добавляя, что поездку в автомобиле, полном пакетов с бензином, можно сравнить с самоубийством.