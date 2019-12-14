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"В преддверии российских санкций?": Американцы затариваются бензином. В ход идут даже пакеты

14 декабря 2019, 13:39  •  260 • В мире
Если вам никогда не приходила в голову мысль затариться бензином "впрок", налив его в пакеты, то запатентовать эту идею у вас уже не получится: американка из Хьюстона вас опередила. В Сети обсуждают курьёзный случай на одной из заправок города, где некая женщина деловито наливала бензин прямо в пакеты, которые затем укладывала в багажник машины. Не исключено, что дама побоялась подорожания топлива после введения российских санкций, шутят комментаторы.
Случай с запасливой американкой в Сети назвали не только курьёзным, но и опасным, тем более, что один из пакетов не выдержал "заправки" и лопнул. Даму это нимало не смутило, она просто достала ещё один пакет и упаковала в него треснувший.
Видео забавного инцидента собрало уже тысячи комментариев. Большинство сходятся на том, что женщину, скорее всего, соблазнила низкая акционная цена на бензин, а большого количества канистр с собой у неё не было.
Но версию с санкциями также отбрасывать не стоит, замечают американские пользователи, добавляя, что поездку в автомобиле, полном пакетов с бензином, можно сравнить с самоубийством.

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