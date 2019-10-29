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"В понедельник, до конца дня": Болгария потребовала от России убрать дипломата-"шпиона"

29 октября 2019, 09:54  •  61 • В мире
Болгария заявила о высылке российского дипломата. Как говорится в сообщении МИД республики, болгарская сторона выразила пожелание, чтобы дипломат РФ, которого подозревают в ведении разведдеятельности, покинул страну до конца дня понедельника.
В Болгарии сообщили о высылке одного из российских дипломатов. Как говорится в сообщении МИД республики, дипсотрудника заподозрили в ведении разведывательной деятельности.
По информации министерства, иностранец на протяжении года "собирал на территории страны информацию, представляющую государственную тайну". Для этой цели, по версии местной прокуратуры, он встречался с гражданами Болгарии.
Дипломат, чье имя не называется, намеревался передавать эти данные иностранному государству, убеждены местные правоохранители.
Отмечается, что расследование в отношении россиянина вела прокуратура, но его пришлось прекратить из-за дипломатического статуса подозреваемого. После этого МИД Болгарии потребовал у Москвы отозвать дипломата до конца дня понедельника.
Посольство России информацию не комментирует, сообщает РИА "Новости".

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