В телеэфире нашли объяснение странным словам Владимира Зеленского. Разрешив иностранцам покупать украинскую землю, он заявил крестьянам, что освободил их "из экономического рабства". Эксперт программы Родион Мирошник напомнил, как в 2014 году Юлию Тимошенко привезли на Майдан, а протестующие кричали ей: "Юля, ты свободна". Видимо, такую же "свободу" имеет в виду и президент.

"Это просто огромный кусок земли, который ни в одной другой европейской стране такими объёмами купить невозможно. Они дают пять лет для того, чтобы маленькие украинские банды (там 300 тысяч подготовленных ребят есть) сбили эти земли в хорошие локи. Чтобы зашли серьёзные ребята, выкупили и засеяли генетически модифицированными продуктами. Закрыли ваши сёла, разровняли их под чернозём, а все остальные поехали собирать клубнику в Польшу", - заявил Мирошник.

Новая земельная реформа снимет мораторий на продажу земли иностранцам. Законопроект приняли на утреннем заседании Рады 13 ноября.