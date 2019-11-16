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"В Польшу собирать клубнику": На передаче Соловьёва объяснили, как Зеленский "освободил" фермеров реформой
16 ноября 2019, 09:39 • 116 • В мире
На передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" смогли понять, почему президент Украины Владимир Зеленский назвал новую земельную реформу "освобождением" для крестьян. Теперь иностранцы смогут покупать наделы земли в государстве. Местные фермеры не смогут выдержать конкуренции, зато могут отправиться гастарбайтерами в Польшу - "собирать клубнику".
В телеэфире нашли объяснение странным словам Владимира Зеленского. Разрешив иностранцам покупать украинскую землю, он заявил крестьянам, что освободил их "из экономического рабства". Эксперт программы Родион Мирошник напомнил, как в 2014 году Юлию Тимошенко привезли на Майдан, а протестующие кричали ей: "Юля, ты свободна". Видимо, такую же "свободу" имеет в виду и президент.
"Это просто огромный кусок земли, который ни в одной другой европейской стране такими объёмами купить невозможно. Они дают пять лет для того, чтобы маленькие украинские банды (там 300 тысяч подготовленных ребят есть) сбили эти земли в хорошие локи. Чтобы зашли серьёзные ребята, выкупили и засеяли генетически модифицированными продуктами. Закрыли ваши сёла, разровняли их под чернозём, а все остальные поехали собирать клубнику в Польшу", - заявил Мирошник.
Новая земельная реформа снимет мораторий на продажу земли иностранцам. Законопроект приняли на утреннем заседании Рады 13 ноября.
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