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"В полной мере выбить деньги с Египта": Авиаэксперт Антипов дал совет по ситуации с крушением А321 над Синаем

05 марта 2020, 00:35  •  74 • Политика
Египет не признал терактом крушение А321 в районе Синая и отказывается выплачивать компенсации российским родственникам жертв. Следует в полной мере выбить деньги с Египта, а также из российских чиновников, допустивших такую ситуацию, считает авиаэксперт Юрий Антипов.
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей граждан России, погибших во время катастрофы самолёта А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщают СМИ. Ситуацию для Царьграда прокомментировал авиаэксперт Юрий Антипов.
По его словам, ситуация, безусловно, дикая, но возникла она не только по вине египетских властей. Понятно, что никому добровольно не хочется платить деньги. Поэтому России следовало держать ситуацию под плотным контролем, считает эксперт.
"То есть прошляпили эту ситуацию, пустили её на самотёк, а в итоге мы получили то, что получили", - пояснил Юрий Антипов в интервью для Царьграда.
Поэтому нужно "засучить рукава" тем, кто должен был контактировать с Египтом по полной программе, и взять вину на себя за то, что родственники сейчас испытывают моральное потрясение в связи с отказом, подчёркивает эксперт.
"И в полной мере выбить деньги с Египта", - добавляет Юрий Антипов.
Он считает, что раскошелиться также должны и российские чиновники, которые допустили подобное развитие ситуации. Так сказать, материально компенсировать людям моральные страдания, причинённые отказом египетской стороны.

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