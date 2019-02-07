Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Экономика России против экономики Германии (Руслан Осташко)
Freedom House бьёт тревогу: Глобалисты теряют контроль над миром
"Религия брекстримизма": Британские СМИ высмеяли главу Евросовета за &...
Свободный Транзит: Россия ждет от Турции решения по визовому режиму для водителе...
Главная / Политика

"В политике предать - это предвидеть": Экс-министр раскритиковал принципы Киева

07 февраля 2019, 10:39  •  4 • Политика
Экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире украинского телеканала раскритиковал принципы Киева, заявив, что сегодняшняя политика в стране легко принимает "форму сосуда". "В политике предать - это предвидеть", - пояснил эксперт.
Украинская политика сегодня "легко принимает форму сосуда". Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Он жестко раскритиковал принципы Киева, отметив, что они основаны лишь на одном - "быть удобным начальству, независимо - правда это или ложь".
"Нынешняя власть забывает одно - мир стал прозрачным, - поясняет Червоненко. - И та ложь, которая прогрессирует на Украине, приносит ущерб не только каждому человеку в стране, но и государству в целом".
Эксперт уверен, что ситуация стала ухудшаться в стране с приходом Кучмы, когда Незалежная стала жить по новому принципу: "друзьям - всё, врагам - закон".
"Проблема в украинской политике была и есть в ментальности и воспитании, - обращает внимание экс-министр. - На Украине действует дикий капитализм, а также происходит коррозия морали и аннигиляция".
Червоненко пояснил, что сам очень тяжело переживал свое отстранение от должности министра. И уточнил, что еще тогда просто не осознавал до конца самой сути украинской политики.
"В политике предать – это предвидеть", - так охарактеризовал принцип Киева экс-министр, добавив, что сейчас эти "негласно навязанные правила" ставятся на Украине во главу угла, когда обращают внимание не на способности и профессионализм человека, а на его "удобство" для действующей власти.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


4
Источник
Похожие новости
06 февраля 2019, 21:39
"У братьев Кличко есть третий брат - Климкин": Шахназаров о перлах главы МИД Украины - видео
06 февраля 2019, 11:54
Бедность и Россия: Порошенко назвал главных врагов Украины
06 февраля 2019, 11:54
Трамп похвалился новейшей ПРО и заявил, что не будет извиняться за "отстаивание интересов США"
Загрузка...
07 февраля 2019, 04:09
Свободный Транзит: Россия ждет от Турции решения по визовому режиму для водителей
06 февраля 2019, 18:24
Кабмин Украины разорвал соглашение об обмене правовой информацией с Россией
07 февраля 2019, 00:54
Граждан России не пустят наблюдать за выборами даже от международных организаций - МИД Украины
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 02:40
Пopoxoбoты пpoтив шeфa, Тимoшeнкo o Шapиe
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господ...
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
07 февраля 2019, 04:09
Веха истории: Эксперт рассказал, как чукотский "Пионер" усадил США за стол ...
07 февраля 2019, 00:39
Ящик Пандоры для кабмина: почему украинские политики встали на защиту Ульяны Супрун
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 февраля 2019, 04:39
"Предательство - национальная идея": Соцсети отреагировали на призыв кандидата в президенты Украины бомбить Россию
02 февраля 2019, 10:24
ВМФ передали оружие, вызывающее у противника слепоту и галлюцинации
31 января 2019, 20:54
Что стоит за арестом сенатора с Кавказа Рауфа Арашукова
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
05 февраля 2019, 13:09
Кто взойдет на борт "судна-камикадзе": В Сети распределили роли для новой провокации в Керченском проливе
05 февраля 2019, 04:54
«Выживу в любых условиях»: Депортированная журналистка Елена Бойко дозвонилась «Комсомолке» из львовского СИЗО
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.