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"В погоне за деньгами потеряли страну": Украинский журналист раскритиковал элиту Незалежной
01 декабря 2019, 00:39 • 95 • Политика
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов раскритиковал элиту страны за то, что она слишком "привязалась к газовой трубе" и в погоне за деньгами фактически потеряла страну.
Известный украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов поделился своим мнением о том, что Украина забыла об истинном смысле своего существования, слишком "привязавшись" к газовой трубе. Он раскритиковал элиту Незалежной за то, что она в погоне за деньгами фактически растеряла страну. Перестала воплощать внутренние и внешние политические планы государства. "Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Всё!" - заявил Молчанов в программе на телеканале NewsOne. Большая проблема в том, отметил журналист, что после распада СССР Украина так и не смогла стать самостоятельной страной.
Причиной тому, что население Украины разделилось на бедных и богатых, стал "растливший" страну природный газ, заявил ранее украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский в той же программе. Более того, он предрёк, что именно газ может стать причиной гибели страны. По мнению миллионера, Украина слишком уж "привязалась к газовой трубе", и голубое топливо стало инструментом её "растления".
"Она стала символом нашего существования, - заявил Пальчевский. - Есть газ - вроде мы как государство существуем. А если газ перекрыли - начинаются сразу какие-то сложности. Газ - это то, что растлило наше государство".
Бизнесмен также отметил, что если президент Украины Владимир Зеленский добьётся мира и решит проблему с газом, то дела у страны "пойдут в гору".
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