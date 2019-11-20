"В подарок от Зеленского": В Одессе назначили возрождать национальную память участника бойни в Доме профсоюзов

В Сети поразились новому назначению на Украине. Как сообщают в местных СМИ, в филиале Украинского института национальной памяти в Одессе руководящий пост получил один из участников бойни 2 мая 2014 года. Речь идет о "ветеране АТО", активисте Сергее Гуцалюке.

Украинские журналисты говорят об этой персоне нейтрально. В Сети тем временем вспоминают, что представляет из себя Гуцалюк.

Как оказалось, он был одним из участников событий, происходивших в Доме профсоюзов. Как ранее сообщал портал "Украина.ру", судя по имеющимся свидетельствам, он руководил штурмовиками, а также с ним милиция обсуждала создание коридора для эвакуации людей из здания.

"Тот, которого назначают директором одесского филиала Института национальной памяти Украины, участвовал в убийстве одесситов в Доме профсоюзов. Институт этот государственный, то есть этот упырь - подарок одесситам от Зеленского, за которого они голосовали", - отметил на странице в Twitter spacelordrock.

"Не директор, а гауляйтер", - констатировал veterok0703.