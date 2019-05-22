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"В плену измен": В Мосгорсуде начались слушания по продлению ареста украинских моряков

22 мая 2019, 14:54  •  48 • Политика
В Мосгорсуде начались слушания по жалобам украинских моряков, участвовавших в керченской провокации, на продление срока арестов. Фигуранты скандального дела пытаются доказать, что они не уголовники, а военнопленные. По мнению острословов из "Твиттера", в действительности они находятся "в плену измен" Петра Порошенко.
В Мосгорсуде начались слушания по жалобам украинских моряков на продление ареста.
Накануне суд апелляционной инстанции подтвердил законность содержания под стражей восьми моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе. В среду, 22 мая, в Мосгорсуде будут рассматривать жалобы ещё четверых фигурантов дела — троих моряков и сотрудника СБУ, которого следователи считают руководителем провокации.
Адвокаты арестованных пытаются доказать, что их подзащитные подпадают под действие Конвенции об обращении с военнопленными и должны предстать перед военным судом. Сами моряки отказываются давать показания, ссылаясь на эту же конвенцию.
Однако Лефортовский суд, рассматривавший ходатайства о продлении арестов, отказался передавать дело в военный суд, указав на то, что между Россией и Украиной нет военного конфликта, а нарушители границы совершили уголовное преступление.
Тем временем пользователи соцсетей иронизируют, отмечая, что украинские моряки действительно находятся в плену — но в плену измен. Повод для каламбуров возник после распространённого накануне сообщения Государственного бюро расследований Украины об очередном уголовном деле в отношении экс-президента Петра Порошенко. Политика обвинили в том, что, отдавая приказ о провокации в Керченском проливе, он умышленно "сдал" военнослужащих, рассчитывая извлечь из последующей шумихи выгоду. Расследование ведётся сразу по трем статьям УК Украины — о госизмене, организации госпереворота и превышении служебных полномочий.
Судя по вчерашнему уголовному делу Порошенко, эти моряки действительно в плену - в плену изменhttps://t.co/r7JIt23CRH
— худая панда (@glenn1660) May 22, 2019

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