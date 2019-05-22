"В плену измен": В Мосгорсуде начались слушания по продлению ареста украинских моряков

В Мосгорсуде начались слушания по жалобам украинских моряков на продление ареста.

Накануне суд апелляционной инстанции подтвердил законность содержания под стражей восьми моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года за незаконное пересечение границы РФ в Керченском проливе. В среду, 22 мая, в Мосгорсуде будут рассматривать жалобы ещё четверых фигурантов дела — троих моряков и сотрудника СБУ, которого следователи считают руководителем провокации.

Адвокаты арестованных пытаются доказать, что их подзащитные подпадают под действие Конвенции об обращении с военнопленными и должны предстать перед военным судом. Сами моряки отказываются давать показания, ссылаясь на эту же конвенцию.

Однако Лефортовский суд, рассматривавший ходатайства о продлении арестов, отказался передавать дело в военный суд, указав на то, что между Россией и Украиной нет военного конфликта, а нарушители границы совершили уголовное преступление.

Тем временем пользователи соцсетей иронизируют, отмечая, что украинские моряки действительно находятся в плену — но в плену измен. Повод для каламбуров возник после распространённого накануне сообщения Государственного бюро расследований Украины об очередном уголовном деле в отношении экс-президента Петра Порошенко. Политика обвинили в том, что, отдавая приказ о провокации в Керченском проливе, он умышленно "сдал" военнослужащих, рассчитывая извлечь из последующей шумихи выгоду. Расследование ведётся сразу по трем статьям УК Украины — о госизмене, организации госпереворота и превышении служебных полномочий.