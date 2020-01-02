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"В пилотируемом космосе мы - номер один": Рогозин - о приоритетах России в космической сфере и влиянии санкций

02 января 2020, 19:09  •  63 • Политика
В пилотируемой космонавтике, а также в производстве ракетных двигателей и боевых ракет Россия продолжает удерживать лидерство, уверен глава "Роскосмоса". "В пилотируемом космосе мы - номер один", - уверен Дмитрий Рогозин.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", упомянув также о некоторых секретах в области боевого космоса.
"В пилотируемом космосе мы до сих пор номер один. В области ракетного двигателестроения наши двигатели самые эффективные. В боевом космосе, мы этого обычно не говорим, потому что там есть секреты, но я считаю, что наши боевые ракетные комплексы лучшие в мире, здесь мы держим приоритет", - сказал глава "Роскосмоса".
В ходе выступления Дмитрий Рогозин признал, что западные санкции оказывают свое влияние на космическую отрасль. К примеру, они не позволяют поставлять в Россию микроэлектронику, которая необходима для космической техники.
По его словам, любые санкции - это и вызов, и испытание. При этом, отметил Рогозин, любое ограничение такого рода заставляет "больше шевелиться". Конечно, санкции влияют, лучше от них не стало.
"И самое главное ограничение для нас - в области микроэлектроники. Это самая сложная проблема, которую мы испытываем", - сказал он.

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