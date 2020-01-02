"В пилотируемом космосе мы - номер один": Рогозин - о приоритетах России в космической сфере и влиянии санкций

Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", упомянув также о некоторых секретах в области боевого космоса.

"В пилотируемом космосе мы до сих пор номер один. В области ракетного двигателестроения наши двигатели самые эффективные. В боевом космосе, мы этого обычно не говорим, потому что там есть секреты, но я считаю, что наши боевые ракетные комплексы лучшие в мире, здесь мы держим приоритет", - сказал глава "Роскосмоса".

В ходе выступления Дмитрий Рогозин признал, что западные санкции оказывают свое влияние на космическую отрасль. К примеру, они не позволяют поставлять в Россию микроэлектронику, которая необходима для космической техники.

По его словам, любые санкции - это и вызов, и испытание. При этом, отметил Рогозин, любое ограничение такого рода заставляет "больше шевелиться". Конечно, санкции влияют, лучше от них не стало.