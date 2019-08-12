"В панике бежал, бросив погибшего товарища": ВСУ оставили гнить тело украинского офицера в "серой зоне"

Украинские военные бросили тело погибшего офицера нацгвардии в "серой зоне" линии разграничения враждующих сторон в Донбассе и не забирают его больше суток. Подробности рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его информации офицер ВСУ погиб в "серой зоне" в субботу 10 августа. Он был членом снайперской пары, которая пыталась пересечь линию разграничения с целью совершения вооружённых провокаций в ЛНР. Однако далеко снайперы не продвинулись, так как один из них подорвался на мине. Его напарник в страхе убежал, бросив тело боевого товарища.

"Даже спустя сутки, несмотря на полученные ранее гарантии безопасности со стороны ЛНР, украинская сторона так и не предприняла попыток для эвакуации тела погибшего", - сообщили в пресс-службе НМ ЛНР.

Напомним, что с 21 июля между Украиной и Донбассом вступило в силу "бессрочное перемирие". Тем не менее украинская сторона постоянно нарушает режим прекращения огня, устраивая вооружённые провокации.