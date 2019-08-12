Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра
Анкара никогда не признает Крым российским. Эрдоган отплатил за С-400
Хуже чем «1984»: что нас ждет в ближайшем будущем
"За секунду": В США аллигатор утащил питбуля на глазах у хозяйки
Главная / Политика

"В панике бежал, бросив погибшего товарища": ВСУ оставили гнить тело украинского офицера в "серой зоне"

12 августа 2019, 19:39  •  27 • Политика
ВСУ не эвакуируют из "серой зоны" тело погибшего офицера нацгвардии, который подорвался на мине в попытке проникнуть в тыл к ополченцам. Его напарник "в панике бежал, бросив погибшего товарища". ВСУ оставили тело украинского офицера в "серой зоне". Погибшего не забирают уже больше суток, несмотря на гарантии безопасности.
Украинские военные бросили тело погибшего офицера нацгвардии в "серой зоне" линии разграничения враждующих сторон в Донбассе и не забирают его больше суток. Подробности рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его информации офицер ВСУ погиб в "серой зоне" в субботу 10 августа. Он был членом снайперской пары, которая пыталась пересечь линию разграничения с целью совершения вооружённых провокаций в ЛНР. Однако далеко снайперы не продвинулись, так как один из них подорвался на мине. Его напарник в страхе убежал, бросив тело боевого товарища.
"Даже спустя сутки, несмотря на полученные ранее гарантии безопасности со стороны ЛНР, украинская сторона так и не предприняла попыток для эвакуации тела погибшего", - сообщили в пресс-службе НМ ЛНР.
Напомним, что с 21 июля между Украиной и Донбассом вступило в силу "бессрочное перемирие". Тем не менее украинская сторона постоянно нарушает режим прекращения огня, устраивая вооружённые провокации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
12 августа 2019, 19:39
Депутаты группы риска: Кого из политиков недосчитаются в Госдуме в 2021-м - источник
12 августа 2019, 06:39
Коррекция генома обязательна? В России планируется выращивать отредактированные растения
12 августа 2019, 19:39
Совет Госдумы 19 августа обсудит вмешательство во внутренние дела России
12 августа 2019, 17:39
Песков: саммит президентов России, Азербайджана и Ирана переносится на более поздний срок
12 августа 2019, 19:39
"Гонит перед собой детей": Блогер пристыдил Порошенко за явку на допрос с дочерьми и сыном
12 августа 2019, 03:24
Поющие на митинге: к протесту в Москве подключились рэперы
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 августа 2019, 11:52
Ковтун ПРЕДСКАЗАЛ дальнейшие действия Зеленского! Студия не может поверить!
12 августа 2019, 09:54
В Европе готовят инструкции, как отличать жителей Донбасса от российских граждан - ис...
12 августа 2019, 06:39
"Ошибка" государства может каждого лишить квартиры - Пронько
12 августа 2019, 00:09
Признаков переохлаждения нет: СК назвал причину смерти девочки в детсаду
12 августа 2019, 00:09
Погибшая в детсаду девочка жаловалась родителям на воспитателей
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 августа 2019, 20:54
"Самые ущербные крымские татары": В Крыму ответили на заявления Джемилева и Чубарова
08 августа 2019, 01:54
Крым - не русский. Эрдоган в ходе конференции с Зеленским сделал заявление
08 августа 2019, 03:24
На Украине теперь один жених на десять невест. Все уехали на заработки или на войну
10 августа 2019, 15:39
Популист Зеленский против Меркель, Путина и Макрона: Киеву преподали "жесткий урок" - СМИ
06 августа 2019, 23:39
Суд назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука и Бойко
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшнее ядерного
06 августа 2019, 14:09
"Пролив за пролив": Президент Ирана поставил США ультиматум по санкциям
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.