|
"В панике бежал, бросив погибшего товарища": ВСУ оставили гнить тело украинского офицера в "серой зоне"
12 августа 2019, 19:39 • 27 • Политика
ВСУ не эвакуируют из "серой зоны" тело погибшего офицера нацгвардии, который подорвался на мине в попытке проникнуть в тыл к ополченцам. Его напарник "в панике бежал, бросив погибшего товарища". ВСУ оставили тело украинского офицера в "серой зоне". Погибшего не забирают уже больше суток, несмотря на гарантии безопасности.
Украинские военные бросили тело погибшего офицера нацгвардии в "серой зоне" линии разграничения враждующих сторон в Донбассе и не забирают его больше суток. Подробности рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
По его информации офицер ВСУ погиб в "серой зоне" в субботу 10 августа. Он был членом снайперской пары, которая пыталась пересечь линию разграничения с целью совершения вооружённых провокаций в ЛНР. Однако далеко снайперы не продвинулись, так как один из них подорвался на мине. Его напарник в страхе убежал, бросив тело боевого товарища.
Напомним, что с 21 июля между Украиной и Донбассом вступило в силу "бессрочное перемирие". Тем не менее украинская сторона постоянно нарушает режим прекращения огня, устраивая вооружённые провокации.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
27
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 августа 2019, 20:54
|
08 августа 2019, 01:54
|
08 августа 2019, 03:24
|
10 августа 2019, 15:39
|
06 августа 2019, 23:39
|
07 августа 2019, 12:54
|
06 августа 2019, 14:09