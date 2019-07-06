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"В палате с Наполеоном свободно место": В соцсетях поставили диагноз заикнувшемуся об украинских танках на Красной площади политику
06 июля 2019, 17:09 • 42 • Политика
Высказывание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна подняло бурю в социальных сетях. Политик заявил, что Киев будет вести с Москвой переговоры только тогда, когда украинские танки будут стоять на Красной площади. Пользователи пришли к выводу, что за министром пора отправлять санитаров.
Высказывание Владимира Омеляна разместил автор микроблога "Выпускайте кракена!" в Twitter. Он сопроводил пост ироничной подписью: "Интересно, как он собирается привезти танки на Красную площадь, не привлекая внимания санитаров…"
Пользователи в ответ начали стоить догадки о том, какой диагноз можно поставить Омеляну. Некоторые предположили, что он абсолютно не в курсе международной повестки. "У него дети граждане США, да и он, скорее всего, с разрешением на жительство... Только это не на ту лошадку он поставил..." - пишет Os.
"Кстати, в палате с Наполеоном свободно место", - пишет Татьяна Яшкунова.
"Санитары уже поехали... Просто эпидемия сумасшествия!" - отвечает Олечка. "Украинские танки...)))) смешное словосочетание)))", - замечает Михаил.
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