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"В отставку в полном составе": Правительство Ливана "сдалось" протестующим
10 августа 2020, 21:55 • 18 • Политика
Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе после акций протеста из-за взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута.
После нескольких дней протестов в Бейруте из-за взрыва в порту правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Об этом объявил один из членов кабинета министров страны.
Протесты в Бейруте продолжались в течение нескольких дней, становясь с каждым разом всё масштабнее и жёстче. Жители столицы Ливана были взбешены из-за гибели людей в результате взрыва аммиачной селитры в бейрутском порту, который произошёл из-за безалаберности местных чиновников.
Напомним, что мощный взрыв в порту Бейрута, который затронул практически каждый район столицы Ливана, произошёл из-за цепи ошибок чиновников. Груз аммиачной селитры несколько лет хранился в порту на незащищённом складе рядом с фейерверками. Во время ремонтных работ на складе фейерверки загорелись и стали детонатором, спровоцировавшим взрыв удобрений.
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