"В отставку в полном составе": Правительство Ливана "сдалось" протестующим

После нескольких дней протестов в Бейруте из-за взрыва в порту правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Об этом объявил один из членов кабинета министров страны.

Протесты в Бейруте продолжались в течение нескольких дней, становясь с каждым разом всё масштабнее и жёстче. Жители столицы Ливана были взбешены из-за гибели людей в результате взрыва аммиачной селитры в бейрутском порту, который произошёл из-за безалаберности местных чиновников.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства!" - сказал министр здравоохранения Хамад Хасан, покидая Дворец правительства.

Напомним, что мощный взрыв в порту Бейрута, который затронул практически каждый район столицы Ливана, произошёл из-за цепи ошибок чиновников. Груз аммиачной селитры несколько лет хранился в порту на незащищённом складе рядом с фейерверками. Во время ремонтных работ на складе фейерверки загорелись и стали детонатором, спровоцировавшим взрыв удобрений.