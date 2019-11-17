"В отряде имени Бабченко пополнение": "Политический украинец" Орлуша готов вести войска на Москву - фото

Инсценировавший свою смерть и грозивший прибыть в Россию на танке журналист Аркадий Бабченко, может, и сбежал с Украины, но дело его живёт. На его "духовного преемника" - бывшего политтехнолога Андрея Орлова, известного под псевдонимом Орлуша, обратила внимание журналистка и блогер Юлия Витязева.

Она опубликовала скриншот статьи украинского издания "Обозреватель", в которой этот самый Орлуша признаётся, что считает себя "политическим украинцем", несмотря на отсутствие в своих жилах "и капли украинской крови". Также экс-политтехнолог добровольно вызывается стать проводником и переводчиком для украинских и американских войск, которые пойдут брать Москву.

"В "партизанском отряде" имени Бабченко пополнение", - комментирует в Twitter Юлия Витязева. "Политический украинец - это диагноз)))))", - добавляет Иссиня Чёрный @h3OpCcZaCbnAzlT. "Себя называл он Орлушeй в отряде, но все обзывали козлом", - шутит Василий @7PwOcEMEtdBHBVi.

Напомним, что ранее с Украины в Израиль сбежал российский журналист Бабченко, грозивший въехать в Москву только на американском танке "Абрамс". При этом после отъезда из Незалежной у Бабченко обнаружился на Украине долг в 158 долларов.

Фото: скриншот Twitter/@Vityzeva