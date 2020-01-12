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"В отличие от Украины, Иран нашёл силы": Что стоит за признанием Тегерана вины в катастрофе с Boeing?
12 января 2020, 13:09 • 86 • В мире
Иранские власти заявили, что украинский Boeing над Тегераном был сбит по ошибке. Президент страны Хасан Рухани назвал её непростительной и выразил соболезнования родным погибших. В Twitter заметили, что Ирану потребовалось всего три дня, чтобы признать вину, в то время как расследование крушения малайзийского Boeing над Украиной тянется уже более пяти лет. Почему Тегеран нашёл в себе силы признать ошибку?
Власти Ирана признали, что потерпевший крушение над Тегераном украинский Boeing сбит военными по ошибке. В официальном заявлении властей сказано, что лайнер пролетал над военными объектами и был принят за вражеский самолёт.
Великая трагедия, спровоцированная "авантюризмом США"
В частности, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил: внутреннее расследование показало, что к трагедии привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".
В свою очередь глава государства Хасан Рухани добавил, что ракеты были выпущены в украинский самолёт из-за человеческой ошибки и это настоящая катастрофа. Он выразил соболезнования по поводу гибели 176 невинных людей.
"Мы продолжаем выявлять и расследовать эту великую трагедию и непростительную ошибку", - подчеркнул Рухани.
Почему Иран нашёл в себе силы?
В Twitter отреагировали на признание Ирана. Пользователи ждут, какова будет реакция на это заявление США и Украины, которая "играет по двойным стандартам".
Журналист Юлия Витязева отметила, что иранцам потребовалось три дня, чтобы признать, что украинский самолёт сбит по ошибке из-за "человеческого фактора".
"При безоговорочной поддержке США в сокрытии данных, Украина уходит от признания ответственности уже более 5 лет", - написала Витязева.
"Мне интересна реакция Украины. Какую они в рамках двойных стандартов выберут риторику?" - задал в комментариях вопрос @RomanovIlya.
"Зе только что поставил сообщения от иранской стороны. Без комментариев пока", - ответила Витязева.
"В отличие от Украины, Иран нашёл в себе силы признать факт, что сбил гражданский самолёт. В отличие от Украины, они сделали это непреднамеренно, поэтому и признали", - высказался в Twitter @Nilkrocodile.
"Все забыли, какой окрас был у самолёта, сбитого над Украиной. Почти такой же окрас и у лайнера президента России. Поэтому стыдно и страшно признаться", - заметил @aligator1963.
Хроника событий
Утром 8 января самолёт украинских авиалиний потерпел крушение спустя некоторое время после взлёта из аэропорта Тегерана. Всего на борту находилось 176 пассажиров, девять из которых были членами экипажа. В результате падения все погибли.
Ряд европейских стран, в том числе и Украина, не исключали версию ракетного удара по самолёту. При этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также источники ряда американских СМИ в разведке и Белом доме допускали, что Иран мог попасть в лайнер случайно.
В Тегеране изначально опровергали подобные предположения, утверждая, что причиной крушения стал отказ двигателя.
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