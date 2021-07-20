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"В отдельных случаях": Путин внёс законопроект о высших военных чинах
20 июля 2021, 00:50 • 74 • Политика
Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о высших военных чинах, который касается предельного возраста пребывания на военной службе для них. "В отдельных случаях возникает необходимость", - сказано в документе.
Согласно законопроекту, президент России имеет право увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе для высших военных чинов. Речь идёт о маршале, генерале армии и адмирале флота.
Сейчас в России действует закон "О воинской обязанности и военной службе", по которому возраст людей, имеющих данные звания и продолжающих нести службу, не должен превышать 65 лет. Владимир Путин считает, что новый контракт с ними должен заключаться до достижения возраста 70 лет.
"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста", - говорится в пояснительной записке к законодательной инициативе.
Текст законопроекта есть на сайте электронной базы данных Госдумы.
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