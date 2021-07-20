"В отдельных случаях": Путин внёс законопроект о высших военных чинах

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о высших военных чинах, который касается предельного возраста пребывания на военной службе для них. "В отдельных случаях возникает необходимость", - сказано в документе.

Согласно законопроекту, президент России имеет право увеличивать предельный возраст пребывания на военной службе для высших военных чинов. Речь идёт о маршале, генерале армии и адмирале флота.

Сейчас в России действует закон "О воинской обязанности и военной службе", по которому возраст людей, имеющих данные звания и продолжающих нести службу, не должен превышать 65 лет. Владимир Путин считает, что новый контракт с ними должен заключаться до достижения возраста 70 лет.

"В отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, и после достижения ими указанного возраста", - говорится в пояснительной записке к законодательной инициативе.

Текст законопроекта есть на сайте электронной базы данных Госдумы.