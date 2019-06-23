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"В опасную зону экипаж больше не входит": В России успешно испытали уникальную ракету для вертолёта Ми-28НМ

23 июня 2019, 13:54  •  66 • Политика
В Сети появились кадры с успешных испытаний уникальной ракеты для вертолёта Ми-28НМ, который вот-вот поступит на вооружение армии России. Теперь, отмечают конструкторы, в опасную зону экипаж больше не входит, а поражение целей обеспечено.
Видеоотчёт об успешных испытаниях многофункциональной ракеты класса "воздух-воздух / воздух-поверхность" ЛМУР представил телеканал "Звезда".
Уникальное вооружение предназначено для вертолётов Ми-28НМ, которые вот-вот встанут на вооружение армии России. Генконструктор московского вертолётного завода им. М. Л. Миля отметил, что это первая в России многофункциональная ракета с головкой самонаведения, притом повышенной боевой мощи.
С помощью этой ракеты вертолёты смогут поражать все виды танковой техники, а также подводные и надводные цели. При этом атаковать можно будет со значительного расстояния.
"В опасную зону экипаж больше не входит. К этому долго шли, это прорыв, действительно", - заверил конструктор.
Ранее в Минобороны РФ подтвердили, что русский "ночной охотник" - новейший боевой вертолёт России Ми-28НМ, прошёл "обкатку" в Сирии и теперь может поступать в войска. Напомним, к 2028 году, по словам президента РФ Владимира Путина, их в наших ВКС должно быть уже 100 штук.
"Ночной охотник" - боевая машина, прототипом которой послужил Ми-28Н. Это вертолёт, который может наносить удары по целям в любое время суток и при любой погоде. От своего "родителя" машина отличается конструктивными особенностями, в том числе и уникальной надвтулочной радиолокационной станцией Н025Э.
Кроме того, "ночной охотник" оснащён современной системой ПВО и во время боя способен на многое, в том числе работать и на передовой, и в тылу противника.
Ми-28НМ - модернизированная версия боевого ударного вертолета Ми-28Н, который состоит на вооружении российской армии и предназначен для поиска и уничтожения танков, бронированной и небронированной техники, а также пехоты противника на поле боя и малоскоростных воздушных целей. Вертолет способен действовать днем и ночью в простых и сложных метеоусловиях, отмечают в Минобороны РФ.
Модернизированный вариант отличается улучшенной эргономикой кабины, на борт установлена дублирующая система управления вертолетом в отсеке летчика-оператора, усовершенствована общая функциональность боевой машины. Кроме того, Ми-28НМ имеет модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную силовую установку и аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами.
Экипаж Ми-28НМ - два человека. Максимальная скорость - 300 км/ч, динамический потолок - 5,6 км, взлетная масса - почти 11 тыс. кг. Ми-28НМ вооружен комплексами управляемого ракетного вооружения "Атака-В" класса "воздух - поверхность" и "Стрелец" класса "воздух - воздух", несъемной подвижной 30-миллиметровой автоматической пушкой, а также блоками неуправляемых авиационных ракет (НАР) Б-8В20А для ракет типа С-8 калибра 80 мм и типа С-13 калибра 130 мм.

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