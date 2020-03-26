"В одной только Женеве 800 дармоедов сидит": Гаспарян задал неудобный вопрос о Красном Кресте

Россия, Китай и ещё шесть стран направили совместное письмо Генсеку ООН Антониу Гутерришу с призывом потребовать от ряда государств снять санкции, которые мешают национальным усилиям по борьбе с пандемией COVID-19. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Армен Гаспарян.

Он признаётся, что настроен скептически. Политолог считает, что не стоит ждать проявления вообще хоть какого-то здравомыслия от этих людей. Их даже ситуация в экономике и коронавирус не способны привести в чувства, отмечает эксперт.

"Рассчитывать на то, что они там, как по мановению волшебной палочки, осознают всю нелепость проводимой политики за последнее время, не приходится. Здесь, видимо, потребуется ещё какое-то время либо должны прийти ещё бОльшие какие-то потрясения, прежде чем они поймут, что если вызовы глобальные, то противостоять глобальным вызовам можно только вместе", - сказал Армен Гаспарян в интервью Царьграду.

Эксперт замечает, что пока не видел оказанной Соединёнными Штатами помощи Италии. Оказанной Германии помощи тоже не видно. "Где эта вся евроатлантическая солидарность? Она в чём там проявилась?" - задаётся риторическими вопросами политолог.

"Мне интересно было бы послушать, чем сейчас занимается Международный Красный Крест. Если вы просто не в курсе, в одной только Женеве 800 дармоедов сидит. Из Международного Красного Креста. Вот у меня вопрос: они все чем занимаются? На него ответа пока нет", - добавляет Гаспарян.

По его словам, если Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) хотя бы выступает с какими-то заявлениями, то Международный комитет Красного Креста не способен сделать даже этого. А страны Запада, которые его спонсируют в момент, когда экономика оставляет желать лучшего, по этому поводу "не особенно чешутся", указывает политолог.