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"В очередной раз не сработало": Космонавт разгромил мечты США о "начале конца России"
05 декабря 2019, 11:54 • 309 • Политика
Лётчик-космонавт и депутат Госдумы РФ Максим Сураев прокомментировал публикацию американского издания The Hill, авторы которой утверждают, что запуск NАSА регулярных пилотируемых миссий астронавтов на МКС в следующем году станет "началом конца России как космической державы". По словам космонавта, нужно верить не словам, а фактам, которые говорят обратное.
Если посмотреть на ситуацию объективно, то нетрудно заметить, что все полёты на МКС, в том числе доставка астронавтов и космонавтов, осуществляются Россией, напомнил космонавт. По словам Сураева, NАSА сделало определённый шаг в недавнем прошлом, пообещав, что США больше не будут пользоваться услугами России, а сами запустят свои корабли.
Однако у американцев в очередной раз что-то не сработало, и они вновь ведут переговоры с Россией, чтобы опять покупать места в пилотируемых кораблях, отметил он. "Поэтому говорить можно всё что угодно, но факты - упрямая вещь. Единственным надёжным средством доставки человека на МКС остаются российские корабли "Союз", - подчеркнул Сураев в разговоре с телеканалом "360".
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