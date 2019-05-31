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"В очередной раз брать измором": В Совфеде раскрыли план Вашингтона по вмешательству в выборы в Мосгордуму

31 мая 2019, 16:39  •  14 • Политика
Российский сенатор Андрей Климов во время заседания в Совфеде рассказал о работе комиссии, которая установила факты вмешательства США в российские выборы. Более того, в верхней палате парламента уверены, что Вашингтон попытается вмешаться и в ближайшие выборы в Мосгордуму.
Частная разведывательная корпорация "Рэнд корпорейшн" опубликовала доклад, в котором в очередной раз предложила брать Россию измором, применяя нелетальные формы борьбы, используя при этом, как кажется американцам, слабости российской политической системы, и усиление экономического давления, говорит Климов.
"Это большой достаточно документ, но смысл его сводится к тому, что американский политический истеблишмент ищет разного рода пути, как бы, не потеряв ничего, сделать так, чтобы всё-таки нас, как страну противника, сдерживать", - заявил сенатор, напомнив об американском законе PL11544, который прямо называет Россию противником Соединённых Штатов Америки.
Климов добавил, что Вашингтон стабильно выделяет достаточно крупные дополнительные средства на эти цели, в том числе для оказания воздействия на избирательные кампании которые проходят в России. Причем как в Москве, так и в регионах. Подробнее рассказать о вскрытых комиссией фактах Климов пообещал рассказать в ежегодном докладе временной Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, которую он возглавляет.
Его коллега, сенатор Олег Морозов, член комиссии, добавляет, что комиссия не первый год фиксирует, как в сопредельных странах - Грузии, Прибалтики, Финляндии, за зарубежные деньги зарубежные институты, очень часто связанные со спецслужбами, собирают представителей России и готовят их к конкретной очередной избирательной кампании. "В том числе…текущей (ближайшие выборы ожидаются в Мосгордуму - прим. ред.)", - подчеркнул Морозов.
По его словам, по всем этим фактам можно проводить специальное расследование. При этом в Совфеде относятся к этому, как "к чему-то привычному и спокойному".
"Я напоминаю присутствующим выступление вице-президента США в МГУ, в котором он обращается к российским студентам и говорит: тут предстоят выборы президента у вас в стране, мы бы очень не хотели, чтобы такой-то кандидат на этих выборах победил. Это фактор, который, наверное, можно включить в учебники соответствующие, как пример того, в рамочку, чего делать нельзя никогда ни при каких условиях", - заявил Морозов.
Сенатор также рассказал, что службы финмониторинга постоянно фиксируют поступление денег из зарубежа: легальных, нелегальных, наличными, которые затем используются в избирательных кампаниях.
"Институт наблюдателей создаётся в нашей стране специально, чтобы повлиять на результаты выборов. Мы тоже об этом знаем. Прямые призывы голосовать, которые раздаются из-за рубежа, голосовать за тех-то кандидатов и не голосовать за этих кандидатов, что является нарушением российского законодательства", - приводит Морозов примеры.
В заключение он упомянул "классику жанра", когда пытаются оказать давление на избирателя."Любые выборы, где бы они ни состоялись, включая даже муниципальные, их результаты ставятся под сомнение. Они не легитимны, они получены с нарушением и так далее. Вот, на мой взгляд, задача нашей комиссии состоит в том, чтобы наконец-то систематизировать все эти факты, собрать их в некий документ, и действительно представить это общественности. Как доказательство того, что это один из элементов гибридной войны, это один из элементов прямого вторжения в нашу внутреннюю жизнь", - резюмировал Морозов.
Выборы в Московскую городскую думу пройдут в сентябре 2019 года. Всего 45 депутатов представляют интересы 7,2 миллиона столичных избирателей.

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