"В обмен на контрабанду": США "накачивают оружием" курдов и арабов и готовят диверсантов в Сирии – Генштаб России

О том, что в настоящее время Соединенные Штаты не прекращают поставки в так называемое "Заевфратье" своих вооружений и военной техники, рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Причем американцы делают это в обмен на контрабанду нефти США.

"Накачивают оружием как курдские, так и арабские формирования, - отмечает Рудской. – Они же потом применяют его друг против друга".

Рудской подчеркивает, что это все лишь усугубляет обстановку и положение в этом и без того тяжелом регионе.

Также он заявил о том, что стало известно о подготовке американской стороной диверсантов, которые смогут участвовать в уничтожении нефтегазовой инфраструктуры, а также совершать теракты против правительственных войск Сирии.

"Их задачами являются проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований", - сказал Рудской на брифинге.