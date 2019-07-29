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"В обмен на контрабанду": США "накачивают оружием" курдов и арабов и готовят диверсантов в Сирии – Генштаб России
29 июля 2019, 14:24 • 61 • Политика
В обмен на помощь в контрабанде нефти США накачивают оружием курдские и арабские формирования, которые применяют его друг против друга, сообщает Генштаб ВС РФ. Также стало известно о том, что Штаты ведут подготовку диверсионных групп в Сирии.
О том, что в настоящее время Соединенные Штаты не прекращают поставки в так называемое "Заевфратье" своих вооружений и военной техники, рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Причем американцы делают это в обмен на контрабанду нефти США.
"Накачивают оружием как курдские, так и арабские формирования, - отмечает Рудской. – Они же потом применяют его друг против друга".
Рудской подчеркивает, что это все лишь усугубляет обстановку и положение в этом и без того тяжелом регионе.
Также он заявил о том, что стало известно о подготовке американской стороной диверсантов, которые смогут участвовать в уничтожении нефтегазовой инфраструктуры, а также совершать теракты против правительственных войск Сирии.
"Их задачами являются проведение диверсий, уничтожение объектов нефтегазовой инфраструктуры и совершение терактов против правительственных формирований", - сказал Рудской на брифинге.
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