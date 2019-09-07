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"В ночь на 7-е или утром". Украина и Россия готовятся к обмену задержанными - что известно на этот час

07 сентября 2019, 03:24  •  15 • В мире
Россия и Украина могут произвести обмен задержанными в ночь на 7 сентября или же утром в субботу. Об этом ранее сообщил украинский адвокат Валентин Рыбин. При этом, отметил он, Служба безопасности Украины не доставила в пункт сбора одного из его участников, потому не исключено, что попытка обмена может быть сорвана. В то же время в СМИ появилось сообщение, что президент Украины Владимир Зеленский официально помиловал 12 задержанных, об освобождении которых ведутся переговоры.

"В ночь на 7-е"

В СМИ появилось сообщение, что в ночь на 7 сентября Украина и Россия могут произвести обмен задержанными.
На неофициальной страничке президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано "подтверждение" информации об обмене. В частности, в нем говорится, что обмен удерживаемыми лицами с Россией в формате "35 на 35" или "42 на 40" состоится в ночь на субботу.
При этом, указывает автор неофициального аккаунта, якобы почти все, кого должны обменять, уже доставлены (по состоянию на 18:00) в пункты обмена. Впрочем, официально это сообщение от "Зеленского" не было подтверждено.
Примечательно, однако почти аналогичную информацию о готовящемся обмене ранее озвучил украинский адвокат Валентин Рыбин. При этом в комментарии LifeShot Рыбин допустил, что обмен задержанными может быть произведен не в ночь на субботу, а утром 7 сентября.

Тот, кого "забыли"

Ранее на странице в Facebook он записал видеообращение, в котором рассказал, что одного из списка для обмена в Россию могут не передать. В частности, речь идет о танкисте из ЛНР Руслане Гаджиеве, который был пленён в бою под Дебальцево.
Как рассказал адвокат Валентин Рыбин, это уже вторая попытка обмена для Гаджиева. Предыдущая попытка передачи украинского пленника была осуществлена в 2017 году, однако она была сорвана.
"Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть", — подчеркнул Рыбин и призвал всех причастных соблюдать ранее достигнутые договоренности.
По словам адвоката, в отношении находящихся на Украине 12 граждан России будут применены указы о помиловании, а остальные должны быть освобождены по причине "изменения меры пресечения или соглашения о признании вины".

Переговоры

Напомним, что переговоры о ситуации с удерживаемыми лицами между президентами России и Украины проводились дважды. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Владимир Путин и Владимир Зеленский 12 июля и 7 августа в беседах поднимали вопрос об обмене.
В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.
Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35", напоминает "Интерфакс".

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