"В ночь на 7-е или утром". Украина и Россия готовятся к обмену задержанными - что известно на этот час

"В ночь на 7-е"

В СМИ появилось сообщение, что в ночь на 7 сентября Украина и Россия могут произвести обмен задержанными.

На неофициальной страничке президента Украины Владимира Зеленского было опубликовано "подтверждение" информации об обмене. В частности, в нем говорится, что обмен удерживаемыми лицами с Россией в формате "35 на 35" или "42 на 40" состоится в ночь на субботу.

При этом, указывает автор неофициального аккаунта, якобы почти все, кого должны обменять, уже доставлены (по состоянию на 18:00) в пункты обмена. Впрочем, официально это сообщение от "Зеленского" не было подтверждено.

Примечательно, однако почти аналогичную информацию о готовящемся обмене ранее озвучил украинский адвокат Валентин Рыбин. При этом в комментарии LifeShot Рыбин допустил, что обмен задержанными может быть произведен не в ночь на субботу, а утром 7 сентября.

Тот, кого "забыли"

Ранее на странице в Facebook он записал видеообращение, в котором рассказал, что одного из списка для обмена в Россию могут не передать. В частности, речь идет о танкисте из ЛНР Руслане Гаджиеве, который был пленён в бою под Дебальцево.

Как рассказал адвокат Валентин Рыбин, это уже вторая попытка обмена для Гаджиева. Предыдущая попытка передачи украинского пленника была осуществлена в 2017 году, однако она была сорвана.

"Я предупреждаю участников обмена с российской стороны: одного из ваших не доставили в пункт сбора, обратите внимание. Надеюсь, сегодня эта ошибка будет исправлена, время еще есть", — подчеркнул Рыбин и призвал всех причастных соблюдать ранее достигнутые договоренности.

По словам адвоката, в отношении находящихся на Украине 12 граждан России будут применены указы о помиловании, а остальные должны быть освобождены по причине "изменения меры пресечения или соглашения о признании вины".

Переговоры

Напомним, что переговоры о ситуации с удерживаемыми лицами между президентами России и Украины проводились дважды. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Владимир Путин и Владимир Зеленский 12 июля и 7 августа в беседах поднимали вопрос об обмене.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена - 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена "35 на 35", напоминает "Интерфакс".