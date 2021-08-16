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"В НАТО вообще нет смысла": Финский политолог назвал сроки распада ЕС и НАТО
16 августа 2021, 13:45 • 164 • Политика
Политолог из Финляндии Йохан Бекман рассказал, что Евросюз и НАТО могут прекратить свое существование.
Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман полагает, что НАТО и Евросоюз могут распасться под грузом навалившихся на них проблем.
По словам политолога, формально эти организации могут сохраниться, однако из-за потери авторитета их деятельность станет ограниченной и они окончательно потеряют авторитет. Политолог уверен, что НАТО не будет существовать к 2025 году
- рассказал Бекман а интервью Украине.ру.
По словам политолога, "речь идет о распаде Евросоюза и НАТО. Это как раз-таки подтверждают высказывания политиков, которые на полном серьезе предлагают взять туда Украину. Я думаю, что после таких предложений в НАТО вообще нет смысла".
Также финский эксперт прокомментировал заявления украинского политолога Вадима Карасева, что в НАТО не хотят видеть Германия и Франция, поскольку они якобы "боятся" мощи Украины.
- отметил Бекман.
То, что НАТО выходят с радужными флагами, пропагандируя гемосексуальное сообщество, означает, что ему конец, заключил собеседник издания.
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