"В НАТО вообще нет смысла": Финский политолог назвал сроки распада ЕС и НАТО

Политолог из Финляндии Йохан Бекман рассказал, что Евросюз и НАТО могут прекратить свое существование.

Финский политолог и правозащитник Йохан Бекман полагает, что НАТО и Евросоюз могут распасться под грузом навалившихся на них проблем.

По словам политолога, формально эти организации могут сохраниться, однако из-за потери авторитета их деятельность станет ограниченной и они окончательно потеряют авторитет. Политолог уверен, что НАТО не будет существовать к 2025 году

Плюс ими было совершено много преступлений. Главное преступление НАТО — бомбардировки Югославии и ликвидация режима Каддафи в Ливии. Это не очень красиво выглядит. Зачем нам нужна организация, которая осуществляет геноцид и Европе, и в Африке. Нам нужна новая система, которая реально обеспечивала бы безопасность мира

- рассказал Бекман а интервью Украине.ру.

По словам политолога, "речь идет о распаде Евросоюза и НАТО. Это как раз-таки подтверждают высказывания политиков, которые на полном серьезе предлагают взять туда Украину. Я думаю, что после таких предложений в НАТО вообще нет смысла".

Также финский эксперт прокомментировал заявления украинского политолога Вадима Карасева, что в НАТО не хотят видеть Германия и Франция, поскольку они якобы "боятся" мощи Украины.

Украина — это failed state. Это фактически распавшееся государство, и она не представляет военной угрозы. Но от нее исходит угроза берсеркизма — сумасшедшие националисты, глорификация нацизма. Это надо лечить

- отметил Бекман.

То, что НАТО выходят с радужными флагами, пропагандируя гемосексуальное сообщество, означает, что ему конец, заключил собеседник издания.