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"В наших общих интересах": Лавров призвал страны Персидского залива подумать о системе коллективной безопасности
15 января 2020, 12:39 • 36 • Политика
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Персидского залива должны начать формирование системы коллективной безопасности. Министр отметил: Россия надеется, что такой диалог начнётся, поскольку он важен "в наших общих интересах".
Глава МИД России Сергей Лавров заявил: Россия надеется, что все заинтересованные стороны начнут диалог с целью снизить напряжение в регионе Персидского залива, сообщает РИА Новости.
"В наших общих интересах наладить какой-то процесс укрепления доверия в районе Персидского залива и в более широком регионе. На это направлено российское предложение, которое мы в сентябре в очередной раз презентовали на специально проведённой конференции в Москве. Предложение начать формирование системы коллективной безопасности в Персидском заливе и вокруг него", - сказал глава МИД на пресс-конференции, касающейся итогов переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.
Ранее сообщалось, что по итогам переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил позицию нашей страны в сложившихся между США и Ираном отношениях. В том числе глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться в эти отношения.
"Вмешиваться, как вы выразились, в отношения между Соединёнными Штатами и Ираном мы не собираемся, если под вмешательством имеются в виду какие-то физические действия", - обратил внимание министр.
Лавров подчеркнул также, что "мы против эскалации". И в данном случае не важно, с какой именно стороны она исходит. В то же время министр призвал Вашингтон и Тегеран "проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог".
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