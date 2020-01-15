"В наших общих интересах": Лавров призвал страны Персидского залива подумать о системе коллективной безопасности

Глава МИД России Сергей Лавров заявил: Россия надеется, что все заинтересованные стороны начнут диалог с целью снизить напряжение в регионе Персидского залива, сообщает РИА Новости.

"В наших общих интересах наладить какой-то процесс укрепления доверия в районе Персидского залива и в более широком регионе. На это направлено российское предложение, которое мы в сентябре в очередной раз презентовали на специально проведённой конференции в Москве. Предложение начать формирование системы коллективной безопасности в Персидском заливе и вокруг него", - сказал глава МИД на пресс-конференции, касающейся итогов переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров с ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил позицию нашей страны в сложившихся между США и Ираном отношениях. В том числе глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не собирается вмешиваться в эти отношения.

"Вмешиваться, как вы выразились, в отношения между Соединёнными Штатами и Ираном мы не собираемся, если под вмешательством имеются в виду какие-то физические действия", - обратил внимание министр.

Лавров подчеркнул также, что "мы против эскалации". И в данном случае не важно, с какой именно стороны она исходит. В то же время министр призвал Вашингтон и Тегеран "проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог".