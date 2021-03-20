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"В МВФ не согласны": Зеленский пообещал каждому украинскому ребёнку солидный счёт в банке
20 марта 2021, 16:15 • 188 • Политика
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал каждому украинскому ребёнку солидный счёт в банке. Идея очень интересная, иронизируют в Сети, но есть проблема: "В МВФ не согласны".
Речь идёт о новом проекте, который анонсировал Зеленский. Идея состоит в том, что каждый родившийся на Украине ребёнок будет получать "экономический паспорт", по которому сможет получить по достижении восемнадцатилетнего возраста дивиденды от добычи полезных ископаемых в стране.
"Денежные средства будут накапливаться на их персональном депозитном счёте в банке", - отметил Зеленский, уточнив, что эти средства молодёжь сможет потратить на высшее образование.
По словам Зеленского, уже в ближайшее время он представит механизм создания такого "паспорта".
Пользователи Сети напомнили украинскому президенту о том, что у Украины слишком большие внешние долги, чтобы он мог свободно распоряжаться внутренним бюджетом.
"В МВФ с Зеленским не согласны. А кто долги отрабатывать будет?" - пишет пользователь Вектор Виктора.
"До сих пор Украина не знала, куда девать деньги от продажи ресурсов. А теперь вот будут детям накапливать!" - порадовался mityan2.
"Из природных ресурсов на Украине пока только долги. Или они к России опять пристроиться хотят?" - интересуется Олег Николаевич.
В целом же в Сети предположили, что таким образом Зеленский пытается поднять свой падающий рейтинг.
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