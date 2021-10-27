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"В момент сдали": Сатановский объяснил, почему Запад прогибается перед Турцией, а не перед Россией
27 октября 2021, 01:10 • 91 • Политика
Известный политолог Евгений Сатановский объяснил, почему Запад легко прогибается перед Турцией, но при этом продолжает диктовать России свои условия. Он привёл пример с турецким правозащитником, за которого заступились, а затем отреклись иностранные послы: "В момент сдали".
Речь идёт об Османе Кавале, которого на Западе считают политзаключённым. Послы США, Канады, Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции и Новой Зеландии написали коллективное письмо с требованием освободить правозащитника, однако в ответ турецкие власти пригрозили дипломатам высылкой из страны.
Только после того, как они подтвердили, что больше не будут вмешиваться во внутренние дела Турции и начнут следовать Венской конвенции о дипломатических сношениях, Анкара разрешила им остаться.
Политолог Евгений Сатановский призвал Россию брать пример с Турции - отвечать резко и жёстко, а не разводить дипломатию в надежде на здравый смысл.
- пишет он в Telegram.
В результате, рассуждает Сатановский, Турция вынудила Запад уважать её решения, а на Россию с каждым годом давление только возрастает.
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