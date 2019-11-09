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"В моей жизни ничего омерзительнее не случалось": Чубайс разом оскорбил миллионы людей
09 ноября 2019, 11:39 • 60 • Политика
Экс-министр финансов России Анатолий Чубайс считает советских людей лентяями и лодырями. "В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось", - заявил глава "Роснано".
Советский Союз был построен на лжи и плодил лодырей и тунеядцев, заявил экс-министр финансов России Анатолий Чубайс. Откровения главы "Роснано" прозвучали в фильме Алексея Пивоварова "Гибель империи".
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на вранье, и это понимали все, за исключением "нескольких тысяч идиотов". Также экс-министр РФ считает, что жители СССР были лодырями и лентяями.
При этом глава "Роснано" валит всё на советскую власть. По его словам, именно она принуждала людей к такому поведению.
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