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"В моей жизни ничего омерзительнее не случалось": Чубайс разом оскорбил миллионы людей

09 ноября 2019, 11:39  •  60 • Политика
Экс-министр финансов России Анатолий Чубайс считает советских людей лентяями и лодырями. "В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось", - заявил глава "Роснано".
Советский Союз был построен на лжи и плодил лодырей и тунеядцев, заявил экс-министр финансов России Анатолий Чубайс. Откровения главы "Роснано" прозвучали в фильме Алексея Пивоварова "Гибель империи".
По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на вранье, и это понимали все, за исключением "нескольких тысяч идиотов". Также экс-министр РФ считает, что жители СССР были лодырями и лентяями.
"Это же начиналось с крестьянства. Знаю там, в Ленинграде, в автобусе два парня: "Как дела?" - "Да ничего, работаю, 140 рублей получаю". - "Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо". Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот", - рассуждает Чубайс.
При этом глава "Роснано" валит всё на советскую власть. По его словам, именно она принуждала людей к такому поведению.
"В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось", - добавил Чубайс.

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