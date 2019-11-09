"В моей жизни ничего омерзительнее не случалось": Чубайс разом оскорбил миллионы людей

Советский Союз был построен на лжи и плодил лодырей и тунеядцев, заявил экс-министр финансов России Анатолий Чубайс. Откровения главы "Роснано" прозвучали в фильме Алексея Пивоварова "Гибель империи".

По мнению Чубайса, вся жизнь в СССР была построена на вранье, и это понимали все, за исключением "нескольких тысяч идиотов". Также экс-министр РФ считает, что жители СССР были лодырями и лентяями.

"Это же начиналось с крестьянства. Знаю там, в Ленинграде, в автобусе два парня: "Как дела?" - "Да ничего, работаю, 140 рублей получаю". - "Ну и дурак! Я 110 получаю, и делать ничего не надо". Это класс! Это суть советского человека, это суть советской власти. Работает идиот", - рассуждает Чубайс.

При этом глава "Роснано" валит всё на советскую власть. По его словам, именно она принуждала людей к такому поведению.