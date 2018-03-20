"В меру убогой фантазии": В Литве вандалы разрисовали советский памятник

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Новый акт вандализма в отношении памятника советским активистам совершен в Литве.

Стало известно об очередном акте вандализма, который произошел в Литве: неизвестные осквернили советский памятник. Известно, что это уже второй такой случай за этот месяц.

Сейчас пострадал мемориал советским активистам, которые были убиты в 1946 году участниками вооруженного антисоветского подполья. Сам памятник установлен на возвышении в деревне Грибине.

По информации местной прессы, местные жители обратили внимание на то, что мемориал изуродован "неприличными рисунками", а еще свастикой.

Очевидцы тут же вызвали полицию. Подозреваемых, как отмечается, пока не нашли.

Отметим, что в 2014 году памятник был вычеркнут местными властями из списка охраняемых объектов.