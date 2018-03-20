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"В меру убогой фантазии": В Литве вандалы разрисовали советский памятник

20 марта 2018, 14:09  •  62 • В мире
Новый акт вандализма в отношении памятника советским активистам совершен в Литве.
Стало известно об очередном акте вандализма, который произошел в Литве: неизвестные осквернили советский памятник. Известно, что это уже второй такой случай за этот месяц.
Сейчас пострадал мемориал советским активистам, которые были убиты в 1946 году участниками вооруженного антисоветского подполья. Сам памятник установлен на возвышении в деревне Грибине.
По информации местной прессы, местные жители обратили внимание на то, что мемориал изуродован "неприличными рисунками", а еще свастикой.
Очевидцы тут же вызвали полицию. Подозреваемых, как отмечается, пока не нашли.
Отметим, что в 2014 году памятник был вычеркнут местными властями из списка охраняемых объектов.

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