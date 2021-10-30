"В машине у пьяного лося": Сатановский выдал альтернативную версию о трупе в багажнике Рашкина

Евгений Сатановский иронично прокомментировал скандал вокруг Валерия Рашкина. Он выдал альтернативную версию о трупе в багажнике депутата: "В машине у пьяного лося".

Политолог Евгений Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ" высказался о скандале вокруг депутата Госдумы от фракции КПРФ Валерия Рашкина.

Напомним, парламентария, который находился за рулём, остановили в Саратовской области. В транспортном средстве нашли лосиную тушу, которая была в почти полностью разделанном состоянии. Кроме того, в авто обнаружены инструменты для разделывания. Было заведено уголовное дело о нелегальной охоте.

Сам Рашкин позже заявил в комментарии для RTVI, что они с друзьями нашли тушу животного и решили доставить её в полицейский участок. По словам Рашкина, он не был в нетрезвом состоянии, а проходить проверку на алкоголь в крови не стал, чтобы избежать возможных провокаций.

Сатановский заметил, что этот случай может серьёзно ударить по репутации депутата, и добавил, что более яркую сенсацию даже сложно придумать: заголовки звучали бы ярче, только если бы "не Рашкин лося ухайдакал, а лось Рашкина".

А какие могли бы быть заголовки! "В машине у пьяного лося нашли разделанную тушу депутата от КПРФ. Рядом валялись требуха и шкура. Лось от медицинского освидетельствования отказался. Ведётся следствие". Мечта, а не тема!

- иронично заметил политолог.