"В любую точку Земли за час": Американцы похвастались новой технологией

Бывший командующий Учебного авиационного командования ВВС США Стивен Кваст заявил об удивительной возможности, которой обладают американские военные. По словам генерал-лейтенанта в отставке, технология позволяет перенести человека в любую точку земли. Причём в самые короткие сроки.

"Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием (уже существующих технологий), чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час", - цитирует бывшего военного Lenta.ru со ссылкой на издание The Drive.

Такое заявление Стивен Кваст сделал, выступая в Хиллсдейлском колледже. Журналисты считают, что речь идёт об инновационной разработке американских военных. Некоторые увидели в словах генерал-лейтенанта в отставке мистику. Однако никаких подробностей новейшей технологии Кваст так и не представил.

Издание отмечает, что Стивен Кваст имеет большой опыт. У мужчины - больше 3,3 тысячи часов налёта. Из них 650 - в условиях боевых операций. Например, он участвовал в операциях "Щит пустыни" и "Буря в пустыне".