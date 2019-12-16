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"В любую точку Земли за час": Американцы похвастались новой технологией
16 декабря 2019, 14:24 • 175 • В мире
В Штатах заявили, что обладают технологией, которая может перенести человека в любую точку земного шара. На это потребуется около часа, заявил генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст, выступая в Хиллсдейлском колледже. Американские СМИ считают, что речь идёт о новейшей технологии, передаёт Lenta.ru.
Бывший командующий Учебного авиационного командования ВВС США Стивен Кваст заявил об удивительной возможности, которой обладают американские военные. По словам генерал-лейтенанта в отставке, технология позволяет перенести человека в любую точку земли. Причём в самые короткие сроки.
"Эта технология может быть построена сегодня как технология, которая не является развитием (уже существующих технологий), чтобы доставить любого человека из любого места на планете Земля в любое другое место менее чем за час", - цитирует бывшего военного Lenta.ru со ссылкой на издание The Drive.
Такое заявление Стивен Кваст сделал, выступая в Хиллсдейлском колледже. Журналисты считают, что речь идёт об инновационной разработке американских военных. Некоторые увидели в словах генерал-лейтенанта в отставке мистику. Однако никаких подробностей новейшей технологии Кваст так и не представил.
Издание отмечает, что Стивен Кваст имеет большой опыт. У мужчины - больше 3,3 тысячи часов налёта. Из них 650 - в условиях боевых операций. Например, он участвовал в операциях "Щит пустыни" и "Буря в пустыне".
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