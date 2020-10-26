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"В любой обстановке": Новый президент Боливии заявил о желании скорейшей встречи с Путиным

26 октября 2020, 21:10  •  27 • Политика
Новый президент Боливии Луис Арсе заявил о желании как можно скорее увидеться с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что его устроила бы встреча буквально "в любой обстановке".
В интервью РИА "Новости" политик признался, что "очень хотел бы встретиться лично с президентом Путиным в любой обстановке" для того, "чтобы иметь возможность, в частности, обменяться мнениями и обсудить вопросы, которые интересуют обе страны".
При этом, отвечая на уточняющий вопрос о том, могла бы эта встреча состояться до конца года, Арсе отметил, что оптимально было бы увидеться с Путиным как можно раньше.
Он также добавил, что очень хотел бы купить для своей страны русскую вакцину против коронавируса "Спутник V". По его словам, было бы хорошо, если бы Боливия стала одной из первых стран, которые располагают этой вакциной. При этом он уточнил, что препарат нужен не для исследований, а для непосредственно вакцинации.

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