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"В любой непонятной ситуации вали на Россию": Госдеп нашел объяснение продолжающимся протестам в Чили

02 ноября 2019, 17:54  •  15 • В мире
В Чили несколько недель продолжаются акции протеста, которые нередко заканчиваются массовыми столкновениями митингующих с полицией. В Госдепартаменте США нашли этому вполне ожидаемое объяснение: наладить политический диалог в этой стране мешают некие "российские тролли". "В любой непонятной ситуации вали сразу все на Россию", - откликнулись пользователи Сети.
Комментируя чилийскую ситуацию, представитель Госдепартамента США заявил, что "российские тролли" в соцсетях "искажают смысл дебатов", своими комментариями "раздувая конфликт". При этом он не смог уточнить, связаны ли эти "тролли" с российскими властями.
"Что мы говорим применительно к России, так это то, что мы видим очевидные признаки того, что люди (из России - ред.) пользуются этими дебатами (в обществе - ред.) и искажают их через троллинг в социальных медиа, стремятся усугубить раскол, раздуть конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам. В этом - проблема", - цитирует слова чиновника РИА Новости,
Несмотря на то что представитель Госдепа не смог определенно связать "троллей" с Москвой, чиновник заявил, что "Россия в целом заинтересована в том", чтобы в этом регионе ситуация была нестабильной и напряженной.
Напомним, во многих городах Чили несколько недель не стихают протесты, вызванные тем, что власти подняли цены на проезд в метро. Из-за этих акций в стране введен комендантский час и некоторое время действовал режим ЧС. Накалившаяся ситуация заставила президента Чили Себастьяна Пиньеру отказаться от проведения саммита АТЭС, а также климатического форума.

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