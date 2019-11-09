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"В лоскуты": "Твиттер" ООН показал ужасы химатак... картинкой из Fallout. Как и CNN

09 ноября 2019, 14:54  •  135 • В мире
Русскоязычный твиттер-канал ООН ответил твитом с картинкой из Fallout 3 про американские химические атаки на твит CNN про "русских хакеров", проиллюстрированный картинкой из Fallout 4. "В лоскуты", - реагируют телеграмеры.
Картинку из игры использовали в русскоязычном твиттере ООН, чтобы показать ужасы химической войны.
"Использование токсинов во Вьетнаме, при сжигании нефтяных месторождений во время войны в Персидском заливе в Кувейте. Косово, Ирак, Сьерра-Леоне, Ливан, Либерия, Украина - все эти страны нанесли значительный ущерб окружающей среде во время военных действий", - говорится в сообщении ООН, опубликованном в среду в твиттер-канале со ссылкой на список стран, пострадавших от химического оружия, многие из которых находятся в Организации Объединённых Наций.
Изображение разрушенных зданий под залитым радиацией небом, которое сопровождало твит, было взято из игры Fallout 3, отметили пользователи.
Твит был вскоре удалён, однако скриншоты сохранились. "В лоскуты", - комментирует телеграм-канал "НеСоциальная сеть".
Ранее, в декабре 2016 года, телекомпания CNN выпустила репортаж, в котором, чтобы проиллюстрировать опасность "русских хакеров", использовали скриншот из Fallout 4.

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