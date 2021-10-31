Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл...
Газопровод из России в Европу полностью остановлен
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Главная / В мире

"В Латвии пошла команда мочить русских журналистов": Юрий Алексеев - о своём приговоре

31 октября 2021, 17:10  •  91 • В мире
Журналист Юрий Алексеев прокомментировал судебный приговор, по которому его могут отправить в тюрьму на 14 месяцев. "В Латвии пошла команда мочить русских журналистов", - считает он.
Суд Латвии приговорил одного из самых известных русскоязычных журналистов и редакторов Юрия Алексеева к 14 месяцам лишения свободы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Юрия Алексеева обвинили в разжигании этнической вражды против латышей, хранении боеприпасов и детской порнографии, а также в помощи иностранному государству и деятельности, направленной против Латвии. Сам Юрий Алексеев отрицает все обвинения, называя процесс политическим.
По словам журналиста, он не публиковал никаких экстремистских комментариев в интернете, патроны ему подбросили, а за "детскую порнографию" правоохранители выдали фотографии родных детей журналиста.
Комментируя приговор, Алексеев отметил, что с латышами русские живут "в разных измерениях". При этом он намерен подать апелляцию.
"В Латвии прошла команда мочить русских журналистов. Начали с меня как с одного из самых заметных. Типа: посадим Алексеева, чтобы остальные боялись. Не бойтесь, товарищи! Везде люди живут!" - написал журналист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





91
Источник
Похожие новости
31 октября 2021, 02:00
Ещё одна трещина в Соединённом Королевстве
30 октября 2021, 21:55
Страну на Ближнем Востоке сотряс взрыв. СМИ пишут о многочисленных жертвах
31 октября 2021, 00:10
«Признавать свои ошибки не хочется»: как развивается энергетический кризис в Европе
30 октября 2021, 08:25
«Отражение неуверенности»: почему в США заявили об ухудшении отношений между Сербией и Россией
30 октября 2021, 21:55
Facebook нацелился на малышей: Утечка документов вскрыла опасные планы на школьников
30 октября 2021, 22:25
«Перспективный регион»: как Россия укрепляет свои позиции на оружейном рынке Латинской Америки
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2021, 21:25
Десятки русских попали в плен: Как Старомарьевку превратили в концлагерь
26 октября 2021, 02:25
Серый кардинал на шахматной доске Путина. Кто он?
28 октября 2021, 15:05
Украинская военщина наступает, а власти народных республик делают вид, что ничего не происходит
25 октября 2021, 17:05
В Украине меняется пенсионный возраст
28 октября 2021, 12:10
Россия прирастёт пятью новыми территориями. Кто войдёт в состав РФ?
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
28 октября 2021, 07:30
Bayraktar в Донбассе: Берлин заявил о грубом нарушении, посол Украины выдвинул требование о Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.