"В Латвии пошла команда мочить русских журналистов": Юрий Алексеев - о своём приговоре

Журналист Юрий Алексеев прокомментировал судебный приговор, по которому его могут отправить в тюрьму на 14 месяцев. "В Латвии пошла команда мочить русских журналистов", - считает он.

Суд Латвии приговорил одного из самых известных русскоязычных журналистов и редакторов Юрия Алексеева к 14 месяцам лишения свободы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Юрия Алексеева обвинили в разжигании этнической вражды против латышей, хранении боеприпасов и детской порнографии, а также в помощи иностранному государству и деятельности, направленной против Латвии. Сам Юрий Алексеев отрицает все обвинения, называя процесс политическим.

По словам журналиста, он не публиковал никаких экстремистских комментариев в интернете, патроны ему подбросили, а за "детскую порнографию" правоохранители выдали фотографии родных детей журналиста.

Комментируя приговор, Алексеев отметил, что с латышами русские живут "в разных измерениях". При этом он намерен подать апелляцию.

"В Латвии прошла команда мочить русских журналистов. Начали с меня как с одного из самых заметных. Типа: посадим Алексеева, чтобы остальные боялись. Не бойтесь, товарищи! Везде люди живут!" - написал журналист.