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"В Латинской Америке тоже есть свой Ростов": Моралес улетел в Мексику. Но обещал вернуться
12 ноября 2019, 20:54 • 79 • В мире
Ушедший в отставку экс-президент Эво Моралес, приняв предложение Мексики о предоставлении политического убежища, незамедлительно покинул Боливию на самолёте. "В Латинской Америке тоже есть свой Ростов", - прокомментировал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов.
Для того чтобы политик смог покинуть Боливию, власти Перу решили открыть своё воздушное пространство. Самолёт, присланный властями Мексики, приземлился в боливийском городе Чиморе. О принятом решении Моралес сообщил в своём аккаунте в Twitter, пишет Nation News.
Моралес добавил, что ему "больно покидать страну по политическим мотивам". Однако он не оставляет надежды на возвращение "с новыми силами".
Позднее мексиканское агентство Notimex со ссылкой на свои источники сообщило о том, что самолёт, на котором вылетел из Боливии Уго Моралес, совершил промежуточную посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки. Затем борт продолжит полёт в Мехико.
Скриншот: Twitter/@dimsmirnov175
Напомним, 10 ноября стало известно о том, что Эво Моралес ушёл в отставку. Своё решение он принял после того, как военные попросили руководителя Боливии оставить должность. Силы безопасности примкнули к протестующим.
Волнения в латиноамериканской стране начались 20 октября, в день президентских выборов. На них с 47% победил Моралес, его конкурент Карлос Меса получил 37%. По боливийским законам, 10-процентного разрыва при условии, что лидер гонки набирает больше 40%, достаточно для выигрыша.
Оппозиция во главе с Меса результаты голосования не признала и обвинила власти в фальсификации. Организация американских государств (ОАГ) во главе с США предложила провести проверку голосования.
Боливийское правительство согласилось и направило приглашения послам США, Бразилии и Аргентины. Конкурента Моралеса такой вариант не устроил. "Мы накануне легализации мошеннических результатов подсчёта", - заявил он оппозиционным СМИ.
На следующий день, 21 октября, он вывел на улицы Потоси, Санта-Круса и других городов страны толпы протестующих. Митингующие крушили штаб-квартиры правящей партии "Движение к социализму" и избирательные участки. По стране прокатилась серия забастовок. Протестующие ворвались в штаб-квартиру госканалов и заблокировали их работу.
Моралес назвал митинги "попыткой госпереворота" и ввёл чрезвычайное положение. Напряжение не стихало, и 10 ноября президент объявил о готовности провести новые выборы.
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