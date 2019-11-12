"В Латинской Америке тоже есть свой Ростов": Моралес улетел в Мексику. Но обещал вернуться

Для того чтобы политик смог покинуть Боливию, власти Перу решили открыть своё воздушное пространство. Самолёт, присланный властями Мексики, приземлился в боливийском городе Чиморе. О принятом решении Моралес сообщил в своём аккаунте в Twitter, пишет Nation News.

"Братья и сёстры, я вылетаю в Мексику. Благодарю за бескорыстие правительство этой братской страны, которое предоставило убежище, чтобы спасти наши жизни", - написал экс-президент.

Моралес добавил, что ему "больно покидать страну по политическим мотивам". Однако он не оставляет надежды на возвращение "с новыми силами".

Позднее мексиканское агентство Notimex со ссылкой на свои источники сообщило о том, что самолёт, на котором вылетел из Боливии Уго Моралес, совершил промежуточную посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки. Затем борт продолжит полёт в Мехико.

Скриншот: Twitter/@dimsmirnov175

Напомним, 10 ноября стало известно о том, что Эво Моралес ушёл в отставку. Своё решение он принял после того, как военные попросили руководителя Боливии оставить должность. Силы безопасности примкнули к протестующим.

Волнения в латиноамериканской стране начались 20 октября, в день президентских выборов. На них с 47% победил Моралес, его конкурент Карлос Меса получил 37%. По боливийским законам, 10-процентного разрыва при условии, что лидер гонки набирает больше 40%, достаточно для выигрыша.

Оппозиция во главе с Меса результаты голосования не признала и обвинила власти в фальсификации. Организация американских государств (ОАГ) во главе с США предложила провести проверку голосования.

Боливийское правительство согласилось и направило приглашения послам США, Бразилии и Аргентины. Конкурента Моралеса такой вариант не устроил. "Мы накануне легализации мошеннических результатов подсчёта", - заявил он оппозиционным СМИ.

На следующий день, 21 октября, он вывел на улицы Потоси, Санта-Круса и других городов страны толпы протестующих. Митингующие крушили штаб-квартиры правящей партии "Движение к социализму" и избирательные участки. По стране прокатилась серия забастовок. Протестующие ворвались в штаб-квартиру госканалов и заблокировали их работу.

Моралес назвал митинги "попыткой госпереворота" и ввёл чрезвычайное положение. Напряжение не стихало, и 10 ноября президент объявил о готовности провести новые выборы.