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"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось в ПАСЕ после демарша дипломатов Незалежной
27 июня 2019, 02:24 • 130 • Политика
От лидера общественного движения русских украинцев "Парус" Юрия Кота стало известно, что творилось в ПАСЕ после демарша дипломатов Незалежной. После того, как они внесли более 220 поправок в резолюцию, которая возвращала в ассамблею Россию, понимания у европейцев украинские дипломаты не встретили. "В курилке стоял мат на всех языках Европы", - рассказал Кот.
Напомним, в понедельник украинские дипломаты пытались протестовать против решения ПАСЕ вернуть в свой состав делегацию России. В попытке оспорить соответствующую резолюцию депутаты из Украины выдвинули предложение внести в нее 226 поправок. После того, как это не увенчалось успехом, они покинули зал заседаний.
Кот же рассказал любопытные детали того, что происходило после такого демарша в ПАСЕ. По его словам, когда украинцы продвигали более двух сотен поправок, в зале стояла тишина… Но в перерыве многие участники ПАСЕ вышли курить. "И вот тогда в курилке ПАСЕ отборный трехэтажный мат звучал на всех европейских языках", - рассказал Коту его приятель из кругов ассамблеи.
Юрий отметил, что такими действиями дипломаты из его страны вызвали отторжение, пишет РИА Фан. Он отметил, что когда они покидали с криками зал, многие демонстративно отворачивались от них. Он посетовал, что представители Украины в ПАСЕ совсем не имеют гордости, чтобы принять поражение достойно.
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