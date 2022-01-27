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"В Крыму видели": Военкор показал "уникальный политический приём" Рады

27 января 2022, 08:35  •  162 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин показал "уникальный политический приём" Верховной рады Украины. "В Крыму видели", - напомнил он.
Таким образом он прокомментировал уход всех украинских депутатов на карантин. Как сообщил депутат от украинской партии "Голос" Ярослав Железняк, на следующей пленарной неделе ожидается несколько голосований, после чего Рада пойдёт на карантин до 15 февраля. Такое решение официально объяснили ростом числа заражённых коронавирусной инфекцией на Украине.
"Рада показывает уникальный политический приём: "сказался трошки больным перед шухером", - комментирует в своём Telegram-канале новость Дмитрий Стешин.
По его словам, приём "реально работает".
"После того как власть сменится и всё уляжется, можно на старое место прийти как ни в чём не бывало", - написал он, отметив, что "в Крыму видели" подобные "приёмы" украинской власти.
"Как дiды в 1917-19 завещали-заповедовали: "ховайтесь, хлопцы или тикайте!" - отметил военкор.

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