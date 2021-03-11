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"В Кремле умеют в троллинг": Тонкий ответ Пескова о Донбассе оценили блогеры

11 марта 2021, 15:00  •  181 • Политика
Тонкий ответ официального представителя Кремля Дмитрия Пескова о Донбассе оценили блогеры. "В Кремле умеют в троллинг", - констатируют в Сети.
Речь идёт о комментарии Пескова журналистам, спросившим его, отслеживает ли Кремль ситуацию в Донбассе.
"Администрация президента РФ НЕ ОТСЛЕЖИВАЕТ ситуацию на Донбассе. Её отслеживает... (барабанная дробь) Министерство обороны", - написали в своём блоге авторы Telegram-канала MilitaryMaps, отметив, что "В Кремле умеют в троллинг".
Действительно, на вопрос журналистов о том, отслеживает ли Кремль ситуацию в Донбассе, Песков заявил, что Администрация президента РФ не отслеживает ситуация на Донбассе - её отслеживает Министерство обороны.
Песков подчеркнул, что такие ведомства, как Министерство обороны и другие спецслужбы, отслеживают ситуацию у наших границ.
"АП не входит в список этих ведомств", - объяснил он.
При этом Песков добавил, что в Кремле получают сообщения о том, что на линии соприкосновения повысилась напряжённость, а с учётом агрессивного настроения ВСУ это вызывает настороженность.

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