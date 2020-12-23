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"В коридорах Кремля замечен призрак Навального": Нижнее бельё оппозиционера стало мемом
23 декабря 2020, 18:05 • 42 • Политика
После публикации звонка "отравителю" из ФСБ нижнее бельё Навального стало материалом для анекдотов и мемов. "В коридорах Кремля замечен призрак Навального, жалобно завывающего: "Где мои трусы?" - поделился одним из них Михаил Делягин.
История с "отравлением" трусов Алексея Навального продолжает обрастать анекдотами и мемами. Пользователи соцсетей и даже матёрые эксперты делятся последними шутками на тему нижнего белья лидера оппозиции.
Поводом стал "сенсационный" звонок Навального своему "отравителю" из ФСБ. Тот, как ни странно, не узнал свою жертву по голосу и поведал все пикантные подробности "покушения". В частности, было упомянуто отравление самой рисковой части гардероба оппозиционера - синих трусов.
- шутит по этому поводу экономист и политолог Михаил Делягин.
- не отстаёт Telegram-канал "Накипело".
- смеётся в Twitter/@gn0mn.
Также многим вспомнились мошенники из "службы безопасности Сбербанка", и что Навальный с его навыками отлично бы вписался в их компанию. Не забыли люди и про эпизод с трусами из фильма "Бриллиантовая рука".
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