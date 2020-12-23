"В коридорах Кремля замечен призрак Навального": Нижнее бельё оппозиционера стало мемом

История с "отравлением" трусов Алексея Навального продолжает обрастать анекдотами и мемами. Пользователи соцсетей и даже матёрые эксперты делятся последними шутками на тему нижнего белья лидера оппозиции.

Поводом стал "сенсационный" звонок Навального своему "отравителю" из ФСБ. Тот, как ни странно, не узнал свою жертву по голосу и поведал все пикантные подробности "покушения". В частности, было упомянуто отравление самой рисковой части гардероба оппозиционера - синих трусов.

В коридорах Кремля замечен призрак Навального, жалобно завывающего: "Где мои трусы?"

- шутит по этому поводу экономист и политолог Михаил Делягин.

- Алло, это РВСН? - Да. - Я помощник Путина, пускайте ракеты. - А ничего, что мы это по обычной связи обсуждаем? - Начальник в курсе. - Пуск.

- не отстаёт Telegram-канал "Накипело".

Навальный спокойно позвонил своему убийце, когда я не могу без паники даже к врачу по телефону записаться,

- смеётся в Twitter/@gn0mn.

Также многим вспомнились мошенники из "службы безопасности Сбербанка", и что Навальный с его навыками отлично бы вписался в их компанию. Не забыли люди и про эпизод с трусами из фильма "Бриллиантовая рука".