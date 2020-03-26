|
"В конец очереди её!": Девушка сбежала из карантина ради кавалера с сайта знакомств
26 марта 2020, 21:35 • 49 • В мире
Полиция Каталонии рассказала о местной жительнице, которая нарушила условия карантина. Она покинула свой дом, чтобы встретиться с мужчиной, с которым познакомилась через интернет. "В конец очереди её!" – предложили пользователи соцсетей, имея в виду отсрочку в оказании медицинской помощи, если даме такая понадобится.
О правонарушении испанки правоохранители Каталонии написали на своей странице в Twitter. Женщина через приложение для знакомств договорилась о свидании с мужчиной. Ради встречи она нарушила условия карантина. Находилась она в больнице или нарушила условия изоляции дома, не сообщается. Полицейские пишут, что задержали испанку и составили протокол о правонарушении.
"Людей, которые нарушают карантин, нужно не только штрафовать, но и ставить в самый конец очереди, если им придётся обращаться в больницу", – написала в соцсети пользовательница @nicoCATstc.
Очень многие из прочитавших сообщение каталонской полиции с ней согласились.
С 14 марта в Испании было ограничено свободное передвижение людей. Позднее премьер-министр Педро Санчес заявил, что эта мера будет действовать не 15 дней, как планировалось, а все 30 – до середины апреля.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Испании 39 673 человека больны коронавирусом. 2696 умерли.
Ранее появилась информация о похожем случае в Москве. Гражданка Белоруссии недавно вернулась из Италии и должна была положенное время пробыть на карантине. Но она приняла решение отправиться в салон красоты, чтобы сделать маникюр. Сотрудники салона вызвали полицию и врачей. Женщину задержали.
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 марта 2020, 07:35
|
22 марта 2020, 20:35
|
24 марта 2020, 04:35
|
23 марта 2020, 16:30
|
21 марта 2020, 00:35
|
23 марта 2020, 17:35
|
25 марта 2020, 03:35