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"В комнате переговоров партнёров ждали двое": Захарова опубликовала символичное фото

02 декабря 2021, 22:15  •  207 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала символичное фото с министром Сергеем Лавровым.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фото из Швеции, где министр Сергей Лавров посетил саммит ОБСЕ, а также провёл встречу с главой Госдепартамента Блинкеном.
"В комнате переговоров партнёров ждали двое: Лавров и песец", - подписала дипломат фото, на котором глава МИД России сидит под изображением песца. Захарова выложила фото в своём Facebook.
Ранее стало известно, что встреча Лаврова и Блинкена продолжалась 40 минут.

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