"В комнате переговоров партнёров ждали двое": Захарова опубликовала символичное фото

Официальный представитель МИД России Мария Захарова показала символичное фото с министром Сергеем Лавровым.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала фото из Швеции, где министр Сергей Лавров посетил саммит ОБСЕ, а также провёл встречу с главой Госдепартамента Блинкеном.

"В комнате переговоров партнёров ждали двое: Лавров и песец", - подписала дипломат фото, на котором глава МИД России сидит под изображением песца. Захарова выложила фото в своём Facebook.

Ранее стало известно, что встреча Лаврова и Блинкена продолжалась 40 минут.