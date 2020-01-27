"В кольце военных": На "родине" коронавируса оказались заперты 140 жителей России

Больше сотни жителей России оказались заперты в Китае. Люди не могут покинуть город Ухань и провинцию Убэй, где бушует новый тип коронавируса. Выезд из них временно закрыли, пока не удастся справиться с болезнью. По данным посольства, в этой части Китая остаётся ещё 140 человек, передаёт ТАСС. Причём 75 из них - студенты. Дипломаты заявили, что поддерживают с ними связь и обеспечивают всем, что нужно.

Напомним, эпидемиологи из китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили источник возникновения нового коронавируса. По их словам, он находится на рынке морепродуктов в Ухане.

Из 585 образцов, взятых ими для исследования, 33 показали положительный результат на вирус. Высока вероятность, что нынешняя эпидемия имеет связь с торговлей дикими животными.

Заболело уже больше 2000 человек. Погибло около 80 пациентов.