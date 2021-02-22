"В клеточку" - ради Навального: Новый тренд заставил народ ахнуть: "Секта"

Соратники Навального придумали новую акцию в поддержку своего "вождя" - одеваться в одежду с расцветкой в клеточку. "Секта, иначе не назовёшь", - комментируют в Сети.

После провала акции с фонариками на 14 февраля соратники Алексея Навального придумали новую акцию в его поддержку. Вдохновением послужило фото оппозиционера из зала суда.

Два дня назад Мосгорсуд признал законным решение о замене условного срока реальным Алексею Навальному по делу "Ив Роше". По данным ФСИН, оппозиционер более 50 раз нарушал условия испытательного срока.

В воскресенье 14 февраля соратники Навального решили поддержать своего "вождя" при помощи акции с фонариками. Однако на неё почти никто не вышел. Поэтому была придумана новая акция. Для участия в ней никуда выходить не надо. Достаточно опубликовать фото в соцсети с соответствующим хештегом.

Волкову даже придумывать в этот раз ничего не нужно. Невменяемые выудили из шкафов всё, что там есть расцветки в клеточку и теперь создают очередную иллюзию "поддержки вождя",

- комментирует журналистка и блогер Юлия Витязева в своём Telegram-канале.

Секта, иначе не назовёшь. При этом уровень образования и профессия не имеет значения, как показывает реальность. Некоторые люди готовы видеть узкие рамки, и им страшно даже прочитать что-нибудь отличное от "Дождя"...

- соглашаются с ней читатели.

Напомним, что даже жена Навального оставила его и улетела в Германию. Только 22 февраля она вернулась в Москву, когда судебные заседания по делу её супруга завершились.

Фото: скриншот Telegram-канала "Юлия Витязева"