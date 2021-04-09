"В Киеве молятся на НАТО, но…": Пушков указал Зеленскому на обратный эффект от вступления в альянс

Сенатор Алексей Пушков указал украинскому президенту Владимиру Зеленскому на обратный эффект от вступления Украины в Североатлантический альянс. "В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но…" - отметил сенатор.

По словам Пушкова, ожидания Зеленского, будто НАТО поможет Украине вернуть Донбасс, являются грубой ошибкой. Мало того, вступление Украины в альянс не только не поможет в возвращении этого региона, но и отрежет Донбасс от Украины окончательно и навсегда.

"В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернёт им Донбасс", - отметил Пушков в своём Twitter.

Ранее Зеленский назвал вступление страны в НАТО единственным способом остановить войну в Донбассе.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, заявление Зеленского о НАТО является нелепым. Он напомнил украинскому лидеру об особенностях вступления в альянс - у страны, претендующей на членство, должны быть разрешены все этнические, территориальные и политические конфликты.

"Здесь желания только лично Зеленского, увы, мало", - сказал Пушилин в интервью газете "Известия".

Также глава ДНР призвал Зеленского перед такими громкими заявлениями сначала спрашивать мнение граждан Украины, которые "больше Зеленского понимают, какие риски несёт вступление в альянс".