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"В Киеве молятся на НАТО, но…": Пушков указал Зеленскому на обратный эффект от вступления в альянс

09 апреля 2021, 11:05  •  69 • Политика
Сенатор Алексей Пушков указал украинскому президенту Владимиру Зеленскому на обратный эффект от вступления Украины в Североатлантический альянс. "В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но…" - отметил сенатор.
По словам Пушкова, ожидания Зеленского, будто НАТО поможет Украине вернуть Донбасс, являются грубой ошибкой. Мало того, вступление Украины в альянс не только не поможет в возвращении этого региона, но и отрежет Донбасс от Украины окончательно и навсегда.
"В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но альянс не вернёт им Донбасс", - отметил Пушков в своём Twitter.
Ранее Зеленский назвал вступление страны в НАТО единственным способом остановить войну в Донбассе.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, заявление Зеленского о НАТО является нелепым. Он напомнил украинскому лидеру об особенностях вступления в альянс - у страны, претендующей на членство, должны быть разрешены все этнические, территориальные и политические конфликты.
"Здесь желания только лично Зеленского, увы, мало", - сказал Пушилин в интервью газете "Известия".
Также глава ДНР призвал Зеленского перед такими громкими заявлениями сначала спрашивать мнение граждан Украины, которые "больше Зеленского понимают, какие риски несёт вступление в альянс".

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