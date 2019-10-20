Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пилотировавшие Су-27 украинцы опрокинули персонал авиашоу струей реактивного вых...
Они же юмористы: Кому в России весело от смертей в Донбассе
На Украине начали говорить правду о себе и власти
Это уже СЛИШКОМ! Догадки украинского эксперта ввели студию В СТУПОР!
Главная / В мире

"В Киев не зову, чтобы не поганила тут": Изгнанный из ПАСЕ украинец по-хамски вызвал Скабееву на дебаты

20 октября 2019, 08:09  •  142 • В мире
Ранее прославившийся выходками в ПАСЕ украинский нардеп Алексей Гончаренко вызвал ведущую программы "60 минут" на дебаты. Впрочем, приезжать в Москву украинец отказался, в Киев звать российскую журналистку также не стал, но, заявил он на своём ютуб-канале, они могут провести дебаты в любой европейской стране.
Не раз отличавшийся странными выходками и впоследствии изгнанный из ПАСЕ украинский нардеп Алексей Гончаренко вызвал российскую журналистку и ведущую Ольгу Скабееву на дебаты. По его словам, главным условием должен быть прямой эфир.
Впрочем, заявил Гончаренко в своём обращении на ютуб, встреча должна проходить не в России и не на Украине.
По его словам, в Москву он не поедет, а в Киев не хочет звать Скабееву, чтобы она "не поганила тут".
Поводом для такой эмоциональной реакции нардепа стало, по всей видимости, возмущение Скабеевой по поводу межфракционного объединения "Кубань", которое возглавил Гончаренко.
Обсуждая создание этой структуры в Верховной Раде, Ольга Скабеева пригрозила "прийти и построить новую Украину".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



142
Источник
Похожие новости
19 октября 2019, 18:54
«Королева разжигателей войны вышла из-за кулис»: Клинтон открыто обвинила кандидата от демократов в связях с Россией
20 октября 2019, 01:39
Выйдет ли Британия из Евросоюза 1 ноября?
20 октября 2019, 08:09
"В Киев не зову, чтобы не поганила тут": Изгнанный из ПАСЕ украинец по-хамски вызвал Скабееву на дебаты
19 октября 2019, 19:09
"Не строй из себя крутого и не будь дураком": Письмо Эрдогану Трамп писал "на коленке" - эксперт
20 октября 2019, 01:24
«Новой «арабской весны» не случится»: почему Ливан захлестнула волна протестов
20 октября 2019, 04:54
Это даже смешно: Китайский посол рассказал, что не так с украинскими инструкторами протестов в Гонконге
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 октября 2019, 01:39
Пилотировавшие Су-27 украинцы опрокинули персонал авиашоу струей реактивного выхлопа
20 октября 2019, 01:24
«Новой «арабской весны» не случится»: почему Ливан захлестнула волна протестов
20 октября 2019, 00:12
Михаил Делягин. Наука, позволяющая создавать новые миры
20 октября 2019, 01:39
Горячие точки: Путин и Меркель обсудили Донбасс и Сирию
20 октября 2019, 04:54
Это даже смешно: Китайский посол рассказал, что не так с украинскими инструкторами пр...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2019, 12:24
Охапка обвинений и один фейк: Лия Ахеджакова рассказала украинцам об "ужасной" России
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех родственников на похоронах
13 октября 2019, 16:54
Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
13 октября 2019, 20:09
Украинский генерал раскрыл военную тайну русских о Курилах и... промахнулся
18 октября 2019, 17:09
"Я выросла в слезах": Самая многодетная мать на Земле живёт в Африке с 44 детьми
16 октября 2019, 19:39
Принуждение к миру
16 октября 2019, 22:39
Зинченко сделал предложение украинской журналистке на стадионе «Олимпийский» в Киеве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.