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"В Киев не зову, чтобы не поганила тут": Изгнанный из ПАСЕ украинец по-хамски вызвал Скабееву на дебаты
20 октября 2019, 08:09 • 142 • В мире
Ранее прославившийся выходками в ПАСЕ украинский нардеп Алексей Гончаренко вызвал ведущую программы "60 минут" на дебаты. Впрочем, приезжать в Москву украинец отказался, в Киев звать российскую журналистку также не стал, но, заявил он на своём ютуб-канале, они могут провести дебаты в любой европейской стране.
Не раз отличавшийся странными выходками и впоследствии изгнанный из ПАСЕ украинский нардеп Алексей Гончаренко вызвал российскую журналистку и ведущую Ольгу Скабееву на дебаты. По его словам, главным условием должен быть прямой эфир.
Впрочем, заявил Гончаренко в своём обращении на ютуб, встреча должна проходить не в России и не на Украине.
По его словам, в Москву он не поедет, а в Киев не хочет звать Скабееву, чтобы она "не поганила тут".
Поводом для такой эмоциональной реакции нардепа стало, по всей видимости, возмущение Скабеевой по поводу межфракционного объединения "Кубань", которое возглавил Гончаренко.
Обсуждая создание этой структуры в Верховной Раде, Ольга Скабеева пригрозила "прийти и построить новую Украину".
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