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"В худшем случае его "закроют": Порошенко намекнули на единственный шанс на спасение от тюрьмы

21 августа 2019, 05:09  •  302 • В мире
Бывший украинский президент может надолго попасть за решётку. С таким прогнозом выступил председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк. По его словам, в случае, если Порошенко не найдёт лазейку "договориться" с новой властью, его "закроют".
Петру Порошенко светит невесёлая судьба и немалый срок. С таким прогнозом о будущем экс-президента выступил председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк.
По его мнению, поскольку политик является фигурантом в нескольких уголовных разбирательствах, избежать наказания для него представляется маловероятным, сообщает "Утро.ру".
В частности, напомнил Вовк, в числе статей, по которым Порошенко может попасть в тюрьму, - госизмена, отмывание незаконных доходов, злоупотребление служебным положением.
К тому же нельзя забывать и об инициаторе этих дел - юристе Андрее Портнове, "который имеет хорошую репутацию в своих кругах", добавил Вовк в интервью каналу "Гордон".
И единственной лазейкой для бывшего лидера является тот вариант, если он найдёт некие выходы на новую власть и вступит с ней в некие договорённости.
"Единственное, что его может остановить, это если вдруг новая власть вступит в какие-то договорённости с целью сохранения некоего иммунитета Порошенко. Если же этого не произойдёт, то Портнов его найдёт, достанет, и Порошенко будет или просить где-то политическое убежище, или в худшем случае его "закроют", - убеждён судья, добавив, что в таком случае Порошенко уже не отвертится - его ждёт длительный тюремный срок.

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