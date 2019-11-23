"В храме Сатаны не стоит ждать ничего хорошего": Делягин объяснил просчёт Юмашева о Путине и Примакове

По словам Юмашева, Путин сам хотел уволиться, когда Примаков поручил ему следить за Явлинским, так как, по словам Примакова, Явлинский был агентом мирового империализма, шёл на выборы и "мешал". После этого Путин якобы собирался написать заявление, но его "остановили".

"Это производит впечатление наглой лжи. Возникает ощущение, что господин Юмашев приписывает Примакову черты своего характера. Здесь очень большое количество нелепостей. Во-первых, Примаков не мог осуществлять враждебных действий в отношении Явлинского хотя бы потому, что это Явлинский его предложил, и Примаков это знал. А Примаков человек очень благодарный. Во-вторых, Явлинский не играл никакой политической роли тогда так же, как не играет он её сегодня, и поэтому никакого значения он не имел", - подчеркнул Делягин.

Кроме того, Примаков не мог хотеть уволить Путина просто потому, что ФСБ - это "ведомство со звёздочкой", которое подчиняется президенту, а не премьеру, пояснил экономист.

"И если премьер начнёт высказывать какие-то свои мысли по поводу руководителя любого ведомства со звёздочкой, то это может привести только к отставке самого премьера. При этом Примаков, как человек из системы, не мог испытывать враждебных чувств к Путину, как тоже к человеку из системы, пусть даже немножко другого её сегмента", - считает Делягин.

Наконец, если бы Примаков пытался уволить Путина, Примаков никогда не был бы постоянным и очень доверенным консультантом президента Путина, пояснил эксперт.