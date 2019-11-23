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"В храме Сатаны не стоит ждать ничего хорошего": Делягин объяснил просчёт Юмашева о Путине и Примакове
23 ноября 2019, 10:39 • 168 • Политика
Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин прокомментировал Царьграду интервью Валентина Юмашева в Ельцин-центре, в котором он рассказал, что Примаков в должности премьер-министра якобы дважды пытался уволить Владимира Путина с должности руководителя ФСБ.
По словам Юмашева, Путин сам хотел уволиться, когда Примаков поручил ему следить за Явлинским, так как, по словам Примакова, Явлинский был агентом мирового империализма, шёл на выборы и "мешал". После этого Путин якобы собирался написать заявление, но его "остановили".
Кроме того, Примаков не мог хотеть уволить Путина просто потому, что ФСБ - это "ведомство со звёздочкой", которое подчиняется президенту, а не премьеру, пояснил экономист.
Наконец, если бы Примаков пытался уволить Путина, Примаков никогда не был бы постоянным и очень доверенным консультантом президента Путина, пояснил эксперт.
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