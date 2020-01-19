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"В хоккее нападающий, в налоговой - вратарь": Премьер Мишустин рассказал о своих амплуа

19 января 2020, 20:39  •  29 • Политика
В интервью Брилёву премьер Мишустин ответил на вопрос, кем является по натуре, а также в каких амплуа выступает в хоккее и в налоговой службе. "Нападающий. Не по натуре, а по амплуа в хоккее", - отметил новый глава правительства.
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал в интервью о своём амплуа в хоккее и в налоговой службе. Фрагмент этого интервью опубликовал на своей странице медиаэксперт Дмитрий Смирнов.
На видео Михаил Мишустин ведёт беседу с журналистом Сергеем Брилёвым. Тот спрашивает его, кем он является по натуре - защитником или нападающим? Экс-глава ФНС отвечает, что нападающим, но не по натуре, а по амплуа в хоккее.
"А в налоговой?" - интересуется Брилёв.
"Скорее всего, вратарь", - отвечает Мишустин.
Напомним, что до своего назначения премьер-министром России Михаил Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу. Также новый глава правительства в свободное от работы время играет в хоккей в "Ночной лиге".
Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175

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