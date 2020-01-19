"В хоккее нападающий, в налоговой - вратарь": Премьер Мишустин рассказал о своих амплуа

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал в интервью о своём амплуа в хоккее и в налоговой службе. Фрагмент этого интервью опубликовал на своей странице медиаэксперт Дмитрий Смирнов.

На видео Михаил Мишустин ведёт беседу с журналистом Сергеем Брилёвым. Тот спрашивает его, кем он является по натуре - защитником или нападающим? Экс-глава ФНС отвечает, что нападающим, но не по натуре, а по амплуа в хоккее.

"А в налоговой?" - интересуется Брилёв. "Скорее всего, вратарь", - отвечает Мишустин.

Напомним, что до своего назначения премьер-министром России Михаил Мишустин возглавлял Федеральную налоговую службу. Также новый глава правительства в свободное от работы время играет в хоккей в "Ночной лиге".

Фото: скриншот Twitter/@dimsmirnov175