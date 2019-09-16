"В ход шли самые глупые контрмеры": NI рассказал о "сумасшедшем плане" НАТО по уничтожению российских субмарин

Об одном таком "сумасшедшем плане" НАТО по уничтожению российских субмарин рассказало американское издание National Interest.

Стив Вейнц, автор материала, опубликованного изданием, вспоминает о Карибском кризисе 1962 года. На тот момент у Советского Союза было около трех сотен дизельных подводных лодок, а также несколько атомных субмарин. За такими силами ВМС НАТО просто "не могли поспевать", отмечает Вейнц.

Дело дошло до того, что натовские стратеги уже заговорили о том, что существующую проблему "можно решить только атомным путем". Иначе говоря, предлагалось нанести удары по базам подводных лодок, которые были расположены вдоль советских берегов. Однако решиться на это западные военные не посмели.

Конечно, помимо такого "радикального" решения возникшей проблемы, стратеги предлагали и более "простые" способы. К примеру, создание системы звукового наблюдения из огромной цепи микрофонов, установленных на морском дне, которые "терпеливо слушали" движение советских подводных лодок. Как пишет Вейнц, это звуковое наблюдений применяется до сих пор и микрофоны все также "слушают" и сегодня.

Однако другие "противолодочные инструменты" можно воспринимать исключительно, как анекдоты. Одну из таким идей вспоминает в своей книге "Охотники за убийствами" писатель Иэн Баллантайн.

Основной защитой подводных лодок всегда была их малозаметность. Для того, чтоб лишить советские субмарины этого существенного преимущества, предлагалось сбрасывать с воздуха в воду магниты. После прикрепления к корпусу подводной лодки они, как полагалось, начнут "издавать шум", выдавая тем самым месторасположения субмарины. Кроме того, снять с корпуса в воде все налипшие магниты стало бы непростой задачей, требующей определенного времени, а этом бы означало "понижение боевой готовности советского подводного флота".

И эта идея все-таки была альянсом воплощена в жизнь, пишет автор материала. Первый раз это случилось на совместных военных учениях Канады и Британии. Магниты с грохотом прилепились к одной из подлодок Королевского ВМС "Аурига".

Гидроакустики получили возможность "вдоволь повеселиться". Но вскоре выявились и проблемы: оказалось, что магниты залепили отверстия для забора и отвода воды. Избавить от них подлодку удалось только через некоторое время в сухом доке в Канаде.

"Поймали" несколько гибких магнитов и советские подводные лодки. Однако, вместо того, чтобы отправиться в плавание, они немедленно легли на обратный курс в сторону базы.

Так или иначе, но магниты все-таки сработали, пишет Вейнц. Однако практического применения эта идея так и не получила.