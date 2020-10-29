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"В каждом органе было воспаление": Парень чудом выжил после "бессимптомного" COVID-19
29 октября 2020, 17:55 • 138 • В мире
17-летний житель Техаса Захария Арредондо чудом выжил после "бессимптомного" COVID-19. Сначала болезнь себя никак не проявляла, а потом были недели в реанимации и сложные решения врачей. "В каждом органе было воспаление", - рассказала мать подростка.
В конце августа у Захарии и трёх его родственников нашли COVID-19. Болезнь у парня протекала практически бессимптомно, но через месяц вдруг наступило резкое ухудшение. Его мать Рашель отвезла Захарию в больницу, где врачи оказались в затруднительном положении: они просто не знали, что со школьником.
"Я лежал в больнице и чувствовал, будто падаю. В какой-то момент подумал, что уже мёртв", - вспоминал потом Захария.
Издание Mirror сообщает, что у юноши проявился так называемый MIS-C - мультисистемный воспалительный синдром. Он поражает только детей и имеет высокую летальность, но заболевание новое и неизученное. Врачи впервые с ним столкнулись считаные месяцы назад.
По мнению медиков, MIS-C - редчайшее осложнение COVID-19. Синдром проявляется температурой тела выше 39 градусов, тошнотой, диареей. Позднее начинают неправильно работать органы и системы.
"В каждом органе было воспаление", - рассказала Рашель.
Она считает выздоровление сына "настоящим чудом". Сейчас Захарию уже выписали из больницы. Подросток вернулся к дистанционному обучению в школе.
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